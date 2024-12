Le 23 décembre, un rapport publié par Heat Initiative et ParentsTogether Action, deux organisations américaines engagées dans la protection des enfants, met en lumière de graves lacunes dans le contrôle des applications sur l’App Store. L’étude révèle en effet que plus de 200 applications jugées inappropriées pour des enfants de moins de 4, 9 ou 12 ans ont été téléchargées plus de 550 millions de fois.

Ces applications incluent des contenus explicites, des jeux à caractère sexuel accessibles dès 4 ans, des outils encourageant des pratiques alimentaires dangereuses ou encore des moyens de contourner les restrictions parentales. Certaines applications de chat anonyme figurent également dans la liste.

Apple, qui délègue l’évaluation des âges recommandés aux développeurs, semble manquer de contrôle indépendant sur ces catégorisations. L’App Store, qui revendique plus de 500 spécialistes pour trier 100 000 applications chaque semaine, peine à garantir un filtrage réellement efficace.

Selon les auteurs du rapport, ce laxisme pourrait être motivé par des intérêts financiers, les applications générant des revenus importants dont Apple prélève une commission.

Apple déclare sur la page dédiée à l’App Store de son site web : « Nous rejetons [les applications] dont le contenu ou le comportement nous semble excessif, en particulier si cela constitue une menace pour les enfants. » Elle ajoute également : « Et chaque app indique l’âge du public visé pour que les parents puissent identifier ce qui est approprié pour leurs enfants. »

Toutefois, force est de constater que les résultats du rapport remettent fortement en question les engagements de la marque sur la sécurité et la qualité des contenus proposés aux enfants.