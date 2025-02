Le tout nouvel iPhone 16e, remplaçant des iPhone SE et plutôt bien équipé, constitue la nouvelle ouverture de gamme des iPhone. Plus proche dans son design et ses caractéristiques de l'iPhone 16, il en prend le nom pour créer une continuité.

Le smartphone est équipé d'un processeur Apple A18 mais aussi, pour la première fois, d'un nouveau modem 5G conçu en interne et baptisé Apple C1. Si la firme de Cupertino en a vanté les mérites, c'est plutôt discrètement en se focalisant sur l'aspect de l'efficience.

Etonnant pour un composant en développement depuis sept années en ayant demandé de grosses ressources et qui n'est mentionné ni dans la présentation générale ni dans les caractéristiques de l'iPhone 16e.

L'efficience énergétique avant tout

En fait, Apple n'en a présenté qu'un unique aspect : son efficience énergétique. Il est mis en avant comme le modem 5G le plus économe en énergie sur iPhone, ce qui suggère un gain par rapport aux modems Snapdragon de Qualcomm utilisés depuis plusieurs années.

Cet aspect est véritablement l'axe de communication d'Apple, au-delà de ses mérites. L'iPhone 16e promet ainsi une grande autonomie et la firme de Cupertino met en avant une capacité de 26 heures en lecture vidéo, associée également au processeur Apple A18 gravé en 3 nm et à la gestion fine de la consommation d'énergie permise par iOS 18.

Toutefois, le modem Apple C1 n'est pas entièrement superposable aux modems Snapdragon dans la mesure où cette première version, certes compatible avec un coeur radio 5G (ou 5G NR), ne supporte pas la 5G mmWave, c'est à dire la 5G en bande millimétrique.

Pas de 5G mmWave mais c'est peut-être voulu

Cette dernière permet de fournir de plus hauts débits mais à plus courte portée et elle est déployée dans les zones à forte densité urbaine. Elle est aussi plus consommatrice d'énergie et son absence explique peut-être l'argument d'efficience d'Apple.

Cela constitue en tous les cas une différence par rapport au reste de la gamme qui dispose d'un modem Snapdragon X71 supportant la 5G en bande sub-6 GHz et mmWave.

Cette absence était anticipée dans les rumeurs sur un premier modem 5G conçu directement par Apple car sa maîtrise demande une expertise pointue, avec des placements d'antenne et des composants de radiofréquence très finement adaptés.

Le niveau de compétence d'Apple n'a peut-être pas encore atteint ce stade et/ou le modem Apple C1 vise un objectif particulier ne nécessitant pas forcément l'intégration de la 5G mmWave, ce qui aurait aussi augmenté le coût.

Le prochain iPhone à accueillir un modem 5G Apple C1 devrait être l'iPhone 17 Air, remplaçant des iPhone Plus en misant sur une très grande finesse, attendue à moins de 6 mm.