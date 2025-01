L'iPhone Plus n'ayant pas mieux séduit le public que l'iPhone Mini, Apple s'apprête à modifier de nouveau sa gamme pour introduire cette année un iPhone 17 Air qui jouera la carte du smartphone ultrafin.

En le prédisant plus fin que le plus des iPhone lancés jusqu'à présent, c'est à dire que l'iPhone 6 et ses 6,9 mm d'épaisseur, le futur iPhone ultrafin devra sans doute faire des concessions concernant ses caractéristiques pour s'accommoder du moindre volume interne.

La rumeur évoque ainsi un iPhone 17 Air qui pourrait ne mesurer que 6,25 mm d'épaisseur environ mais l'analyste Ming-Chi Kuo va plus loin en affirmant que le smartphone n'aura que 5,5 mm d'épaisseur à son point le plus fin, et évidemment un peu plus au niveau du capteur photo.

Ultrafin et modem 5G Apple

Cela constituerait un véritable défi et une nouveauté dans le catalogue d'Apple, même si la dernière tablette iPad Pro 13 pouces atteint une épaisseur de 5,1 mm et montre une nouvelle fois un style appelé à se répercuter ailleurs sur d'autres produits.

Actuellement, seuls les smartphones pliants descendent encore plus bas, vers 4,5 mm, afin d'atteindre une épaisseur de l'appareil mobile replié de moins de 10 mm.

Un travail d'optimisation de l'espace internesera sans doute nécessaire, avec un choix bien précis des composants. C'est aussi sans doute pourquoi l'iPhone 17 Air ne devrait proposer qu'un unique capteur photo 48 mégapixels au dos et il reste à voir quelle capacité sera proposée pour la batterie.

Le nouveau smartphone devrait être le second de la marque à embarquer un modem 5G conçu directement par Apple, après l'iPhone SE 4 / iPhone 16e attendu au printemps.

Uniquement eSIM pour préserver l'espace interne

L'analyste Ming-Chi Kuo ajoute que l'iPhone 17 Air sera sans doute purement eSIM (SIM embarquée programmable). Cette évolution est logique dans la mesure où cela permet de ne pas devoir s'embarrasser d'un encombrant chariot SIM dans un volume interne déjà fortement réduit.

L'iPhone 17 Air aura 2 bons millimètres de moins que l'iPhone 16

Avec une production de masse prévue pour le second semestre 2025, l'iPhone 17 Air devrait être présenté en septembre avec les autres modèles de la gamme iPhone 17.

Le smartphone fera partie de la gamme standard, comme l'iPhone 17, et embarquera à ce titre une puce Apple A19, alors que les modèles iPhone Pro bénéficieront d'un processeur Apple A19 Pro un peu plus puissant.

Pour autant, l'analyste s'attend à ce que le nouvel iPhone de la gamme soit proposé à un tarif plutôt élevé au regard des difficultés techniques de sa production