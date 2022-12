La firme de Cupertino finira-t-elle par lancer sa propre voiture électrique ? Le Projet Titan, censé permettre sa conception, alimente les spéculations depuis des années et semble avoir connu beaucoup de changements de directions.

L'Apple Car semblait même avoir pris du plomb dans l'aile et s'être muée en un projet de développement d'une interface pour les véhicules de demain, comme pourrait le préfigurer le système Apple CarPlay.

Pourtant, l'agence Bloomberg affirme que le projet est toujours bien vivant mais il aurait fait des choix radicaux. Si la base d'un véhicule électrique est conservée, toute la partie concernant la conduite autonome de niveau 5 (intégralement autonome, sans intervention humaine), aurait été abandonnée pour cette première génération.

De l'ADAS plutôt que de la conduite autonome Level 5

On devrait retrouver tout de même un certain nombre de services ADAS d'assistance à la conduite qui en ferait un véhicule avec conduite semi-autonome de niveau 2 ou 3, plus dans l'air du temps...et doté d'un volant et de pédales.

Le train roulant pourrait provenir d'un autre constructeur automobile, Apple greffant ensuite ses propres innovations dessus, ce qui reste la voie la plus directe quand on n'est pas expert dans le secteur automobile.

Concept d'Apple Car

Bloomberg affirme que le lancement serait désormais programmé pour 2026, un peu plus tard que l'échéance à 2025 pressentie initialement, et pour un tarif qui se situerait sous la barre des 100 000 dollars, là aussi un peu plus bas que ce qui était attendu, sans doute en lien avec les objectifs plus raisonnables fixés.

Des puces Apple ARM Made in America ?

On peut supposer que les Etats-Unis seront le premier marché concerné à cette date et Apple pourrait profiter des usines de TSMC implantées en Arizona pour proposer ses propres puces ARM made in America à bord de l'Apple Car.

Le système de bord, portant le nom de code Denali, serait ainsi alimenté par l'équivalent de quatre puces Apple M1 Ultra et profiterait des flux de différents capteurs comme des caméras, radars et LiDAR pour l'aide à la conduite, ainsi que d'informations échangées en cloud, via des serveurs Amazon AWS.

Le design du véhicule ne serait pas encore finalisé et Apple pourrait intégrer certaines particularités comme un contrôle à distance (à la façon du mode Summon de Tesla ?) ou une assurance spécifique (Tesla en propose une aussi).

Ces éléments vont prendre forme sur les années 2024 et 2025. Le projet Titan mobiliserait un millier de salariés et un bâtiment dédié du côté de San Jose (Californie) devrait permettre de concentrer les efforts sur les dernières années de développement et de tester le véhicule tout au long de 2025.