Dès 2026, les fans américains de Formule 1 devront se tourner vers Apple TV pour suivre l'intégralité de la saison. Apple officialise un partenariat de cinq ans, et se positionne comme un acteur de poids du streaming sportif aux États-Unis.

Le contenu de l'accord exclusif

L'accord prévoit qu'Apple TV diffusera une couverture complète de la Formule 1, incluant toutes les séances d'essais, les qualifications, les courses Sprint et les Grands Prix.

Les abonnés Apple TV auront accès à l'ensemble du contenu, tandis que certaines courses et toutes les séances d'essais seront également disponibles gratuitement dans l'application Apple TV.

Le partenariat s'étend au-delà de la simple diffusion, avec une amplification du sport à travers l'écosystème Apple, notamment sur Apple News, Apple Maps, Apple Music et Apple Fitness+.

À 140 millions de dollars par an pour Apple

Le service de streaming dédié de la F1, F1 TV Premium, ne disparaîtra pas, mais son accès aux États-Unis sera transformé. Il sera désormais disponible via un abonnement Apple TV et sera inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés.

Cette consolidation de l'offre représente un changement significatif pour les fans outre-Atlantique. Selon CNBC, Apple débourserait environ 140 millions de dollars par an pour s'assurer les droits de diffusion.

La suite d'un rapprochement entre Apple et la Formule 1

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité d'une collaboration autour du film " F1 " qui est une production Apple Original Films. Le succès mondial de ce film, qui sera disponible en streaming sur Apple TV le 12 décembre prochain, a prouvé la capacité d'Apple à capter et à engager l'audience de la F1.

Pour Eddy Cue, vice-président senior des services d'Apple, " 2026 marque une nouvelle ère de transformation pour la Formule 1 ". Il évoque une couverture premium et innovante.