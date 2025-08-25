C'est un rapprochement qui semblait impensable il y a encore quelques mois. Selon des informations de Bloomberg, Apple serait en discussions actives avec Google pour obtenir une licence de son modèle d'intelligence artificielle Gemini. L'objectif : l'utiliser comme le nouveau cerveau d'un Siri entièrement repensé. Longtemps à la traîne face à ses concurrents, Apple pourrait donc choisir de s'allier à son principal adversaire pour enfin combler son retard.

Pourquoi Apple cherche-t-il un partenaire externe ?

La firme de Cupertino a pris un retard considérable sur ses rivaux dans la course à l'intelligence artificielle générative, et son projet interne de refonte de Siri a accumulé les retards. En interne, la direction a longtemps pesé le pour et le contre entre une solution maison (nom de code "Linwood") et le recours à une technologie externe ("Glenwood").

Après avoir, semble-t-il, exploré des pistes avec OpenAI (ChatGPT) et Anthropic (Claude), Apple se tournerait désormais vers Google, reconnaissant implicitement l'immense défi que représente la création d'un grand modèle de langage (LLM) compétitif à partir de zéro.

Quel serait l'accord entre Apple et Google ?

Selon les informations de Bloomberg, Apple a approché Google pour développer un modèle d'IA personnalisé basé sur Gemini. Il ne s'agirait pas d'une simple intégration, mais d'une version spécifiquement adaptée qui pourrait fonctionner directement sur les serveurs d'Apple, une condition probablement non négociable pour garantir la confidentialité des données des utilisateurs.

La décision finale n'est pas encore prise, mais les discussions seraient bien avancées. Si un accord est trouvé, cette refonte majeure de Siri pourrait être déployée en 2026.

Est-ce la fin des ambitions d'Apple en matière d'IA ?

Faut-il y voir un aveu d'échec pour Apple ? Pas nécessairement. La firme a déjà lancé ses propres fonctionnalités d'IA sous la bannière "Apple Intelligence", qui ont été jugées utiles mais peu spectaculaires. Un partenariat avec Google sur le volet conversationnel de Siri pourrait être une démarche pragmatique.

Alors que le "boom" initial de l'IA se calme et que même les géants de la tech rationalisent leurs investissements, Apple pourrait choisir de se concentrer sur ce qu'elle fait de mieux : l'intégration transparente entre le matériel et le logiciel, laissant à un partenaire le soin de fournir le moteur d'IA brute.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Google Gemini ?

Gemini est la famille de modèles d'intelligence artificielle générative développée par Google. C'est le concurrent direct de modèles comme GPT-4 d'OpenAI. Il est conçu pour comprendre et générer du texte, des images, du code et converser de manière fluide et contextuelle.

Pourquoi Siri a-t-il besoin d'une mise à jour ?

Depuis son lancement, Siri a été critiqué pour son manque de flexibilité et sa difficulté à comprendre des requêtes complexes en plusieurs étapes, le plaçant loin derrière des concurrents comme Google Assistant et Alexa. Une intégration avec un LLM moderne comme Gemini lui permettrait de rattraper son retard.

Ce partenariat est-il déjà confirmé ?

Non. Pour l'instant, ni Apple ni Google n'ont confirmé officiellement ces discussions. Les informations proviennent de sources anonymes citées par des médias comme Bloomberg et Reuters. La décision finale d'Apple est attendue dans les prochaines semaines.