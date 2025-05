L'offensive d'Apple dans l'univers de la maison connectée avec de nouveaux appareils dédiés semble marquer le pas. Des rumeurs insistantes bruissent depuis plusieurs années. Elles évoquent le développement de "hubs domestiques" intelligents. Mais leur commercialisation serait une nouvelle fois repoussée. En cause principalement : les défis rencontrés par la firme de Cupertino dans la refonte de son assistant vocal Siri et l'intégration de sa nouvelle Apple Intelligence.

Deux projets de hubs Apple en gestation : écran mural et compagnon robotisé

Mark Gurman, journaliste bien informé chez Bloomberg, lève un coin du voile. Apple travaillerait sur au moins deux types d'appareils domotiques. Le premier a pour nom de code J490. Il s'apparenterait à un écran de type iPad. Il serait conçu pour une fixation murale. Sa vocation ? Servir de centre de commande pour l'écosystème HomeKit et pour les interactions avec Siri. Cet appareil pourrait arborer un écran carré de 7 pouces. Avec des bordures prononcées, une caméra et une batterie rechargeable. Son interface s'inspirerait du mode "StandBy" de l'iPhone. Il tournerait sous un nouveau système : "homeOS". L'accent serait mis sur les applications vidéo comme FaceTime. L'autre projet, J595, se veut plus audacieux. Ce serait un écran interactif monté sur un bras robotique. Il pourrait ainsi se déplacer sur une table. Il afficherait une "personnalité IA unique". Ce dernier serait d'ailleurs une "priorité majeure" pour Apple.

Siri et Apple Intelligence : le frein principal aux ambitions domotiques

Le calendrier initial de ces produits semble avoir subi un sérieux revers. Le hub mural J490 était espéré pour le printemps 2025 mais ce ne sera vraisemblablement pas le cas. La raison principale de ce contretemps est claire. Ces appareils dépendent fortement des nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence. Et surtout, d'une refonte en profondeur de Siri. Ces améliorations logicielles sont indispensables. Notamment la capacité de Siri à comprendre le contexte affiché à l'écran. Or, Apple a déjà admis des "défis techniques". Le déploiement complet de ce nouveau Siri, initialement prévu avec iOS 18.4, est repoussé. Il est maintenant attendu "dans l'année à venir". Pour accélérer, la responsabilité du projet Siri aurait été confiée à Mike Rockwell. C'est lui qui dirige l'équipe Apple Vision Pro. L'avancée de l'intelligence artificielle chez Apple dicte donc le tempo.

Nouveaux horizons (lointains ?) pour les hubs Apple : patience et ajustements

Face à ces obstacles, les dates de lancement sont révisées. Le hub domestique mural (J490) est actuellement testé par des employés d'Apple. Il pourrait arriver "fin 2025 au plus tôt". Ou plus plus certainement au premier semestre 2026. Pour le modèle plus sophistiqué avec bras robotique (J595), il faudra encore plus de patience. Sa sortie est envisagée pour le second semestre 2026. Voire début 2027. Pour tenir ces délais, déjà tendus, Apple aurait même dû faire des concessions. Certaines des "fonctionnalités les plus audacieuses" du hub robotique auraient été retirées. Elles pourraient être réintroduites plus tard. Apple n'a fait aucune annonce officielle pour l'instant. La firme devra affronter une concurrence déjà solide. On pense aux gammes Echo d'Amazon et Nest Hub de Google. Le prix de la version robotique d'Apple pourrait, selon les rumeurs, avoisiner les 1000 dollars. La patience est donc de mise pour découvrir ces futurs hubs domestiques.