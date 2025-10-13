Apple traverse une période de changements majeurs. Si le départ programmé de Jeff Williams, le puissant directeur des opérations, entraîne une redistribution des cartes au sommet, une autre secousse, plus discrète mais tout aussi stratégique, agite Cupertino. La direction de sa division IA serait sur un siège éjectable, un signe que la patience de la firme a atteint ses limites.

Pourquoi John Giannandrea est-il sur la sellette ?

Débauché de chez Google en 2018, John Giannandrea était pourtant censé incarner l'atout maître d'Apple dans ce domaine. Mais sept ans plus tard, le bilan est loin d'être flatteur.

Le projet Apple Intelligence, dévoilé en grande pompe, peine encore à convaincre par ses usages limités et son indisponibilité en Europe. Pire encore, l'assistant Siri a accumulé les retards et les promesses non tenues, ce qui aurait déclenché une véritable crise en interne. Selon plusieurs sources, les responsabilités de Giannandrea ont déjà été réduites, le développement de Siri étant désormais sous la supervision de Craig Federighi, le grand manitou du logiciel.

Quelle est l'ampleur de la réorganisation chez Apple ?

Ce potentiel remaniement à la tête de l'IA s'inscrit en réalité dans une réorganisation interne bien plus vaste, précipitée par le départ de Jeff Williams. C'est un véritable jeu de chaises musicales qui redessine l'organigramme de la firme.

Eddy Cue, le chef des services, hérite ainsi de la supervision des équipes santé et fitness. Craig Federighi prend en charge le système d'exploitation de l'Apple Watch, watchOS, tandis que John Ternus, patron du matériel, récupère la supervision hardware des montres connectées. Cette redistribution des rôles vise à préparer l'avenir, mais le dossier de l'IA reste le plus brûlant.

Comment Apple compte-t-elle rattraper son retard ?

La recherche active d'un remplaçant est le signal le plus clair qu'Apple ne cherche pas seulement à corriger des erreurs, mais bien à réorienter en profondeur sa stratégie IA. L'entreprise ne peut plus se permettre de laisser la concurrence, de Google à Meta, creuser l'écart sur le terrain de l'IA générative.

Il se murmure que Cupertino sonderait activement des profils externes de haut vol, y compris un dirigeant de chez Meta spécialisé dans le domaine. L'objectif est clair : trouver un nouveau leader capable d'insuffler une nouvelle dynamique et de piloter ce virage technologique décisif pour ne pas se laisser distancer.