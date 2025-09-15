La dernière keynote d'Apple a brillé par ses innovations matérielles, mais a soigneusement évité le sujet qui fâche : Apple Intelligence. Et pour cause. En coulisses, la situation est plus que tendue.

Selon Bloomberg, l'entreprise s'apprête à perdre un autre de ses cadres dirigeants dans le domaine de l'intelligence artificielle, Robby Walker. Un départ qui, loin d'être anecdotique, symbolise la crise profonde que traverse la firme de Cupertino dans sa course pour rattraper son retard sur Google et OpenAI.

Pourquoi ce départ est-il si symbolique ?

Robby Walker n'était pas un simple ingénieur. Il était jusqu'à récemment le responsable du projet le plus attendu et le plus stratégique d'Apple : la refonte de Siri.

C'est lui qui devait transformer l'assistant vocal vieillissant en une véritable intelligence artificielle contextuelle. Son départ, prévu pour le mois prochain, intervient juste après que le projet a été réorganisé suite à des retards jugés "embarrassants" en interne.

Ce n'est pas seulement un départ, c'est l'aveu d'un échec et le symptôme d'un malaise profond au sein des équipes chargées de l'innovation logicielle.

Est-ce un cas isolé ou une véritable hémorragie ?

Malheureusement pour Apple, le cas de Walker est loin d'être unique. Il s'inscrit dans une tendance de fond qui voit les meilleurs talents de l'IA quitter Cupertino pour des cieux plus cléments, et surtout plus généreux. Meta, en particulier, semble piller sans vergogne les rangs d'Apple. Avant Walker, plusieurs figures majeures ont fait le même chemin :

Ruoming Pang , l'ancien patron du développement des modèles d'IA.

, l'ancien patron du développement des modèles d'IA. Mark Lee et Tom Gunter , deux chercheurs de premier plan.

, deux chercheurs de premier plan. Frank Chu, un autre cadre de l'équipe de recherche.

Cette fuite des cerveaux vers la concurrence montre qu'Apple a perdu de son attractivité dans un secteur où la guerre des talents fait rage. Les gros chèques et la promesse d'une plus grande liberté de recherche chez les rivaux semblent plus séduisants que le secret et la culture prudente d'Apple.

Quelles conséquences pour l'avenir de Siri et Apple Intelligence ?

Ce départ laisse un vide stratégique. Walker était récemment passé à la tête du développement d'un "moteur de réponses" maison, destiné à concurrencer Perplexity.

Le projet se retrouve orphelin. La direction de Siri, quant à elle, a été reprise en main par Mike Rockwell, l'artisan du Vision Pro. Si ce dernier a prouvé son efficacité sur le plan matériel, saura-t-il insuffler la dynamique nécessaire à un projet logiciel aussi complexe ?

Le doute est permis. Pour les utilisateurs, cela signifie probablement encore de l'attente avant de voir un Siri véritablement intelligent et proactif, laissant le champ libre à Google Gemini et ChatGPT pour consolider leur avance.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est Robby Walker ?

Robby Walker était un directeur senior chez Apple, où il travaillait depuis 2013. Il a joué un rôle central dans la stratégie d'intelligence artificielle de l'entreprise, notamment en supervisant le projet de refonte de Siri avant d'être réaffecté à un projet de moteur de recherche IA.

Qu'est-ce qui explique les difficultés d'Apple en matière d'IA ?

Plusieurs facteurs sont en jeu. Apple a adopté une approche plus prudente et centrée sur la confidentialité, ce qui a ralenti le développement par rapport à ses concurrents. De plus, la culture du secret de l'entreprise est parfois perçue comme un frein par les chercheurs en IA, habitués à un environnement plus ouvert et collaboratif. Enfin, la concurrence agressive de Meta et Google sur les salaires rend la rétention des talents très difficile.

Le projet d'un nouveau Siri est-il abandonné ?

Non, le projet n'est pas abandonné mais il est clairement en difficulté. Il a été réorganisé et placé sous une nouvelle direction. Cependant, les départs successifs et les retards annoncés suggèrent que les fonctionnalités les plus ambitieuses promises pour Apple Intelligence pourraient ne pas voir le jour avant 2026, au plus tôt.