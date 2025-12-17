Depuis l'arrêt de l'iMac Pro en 2021, le segment des tout-en-un professionnels chez Apple est un désert. Les utilisateurs en quête de puissance brute et d'un grand écran intégré ont dû se tourner vers des configurations plus complexes, comme un Mac Studio couplé à un écran externe.

Mais des informations récentes, issues de fichiers de débogage du noyau utilisés par les ingénieurs de la marque, suggèrent que la situation pourrait évoluer. Ces documents font état d'un appareil identifié sous le nom de code J833c, tournant sur une plateforme matérielle nommée H17C.

Or, cet identifiant est directement associé au nom de code Sotra C, qui correspondrait à la future puce M5 Max.

Une Arlésienne technologique sur le point de se matérialiser ?

L'existence de ce prototype est une nouvelle de taille, mais elle doit être accueillie avec une prudence de mise. Ce n'est pas la première fois que des rumeurs persistantes, portées par des analystes renommés comme Ming-Chi Kuo ou des journalistes comme Mark Gurman, annoncent le retour d'un iMac grand format destiné au marché professionnel.

Chacune de ces prédictions a, jusqu'à présent, été contredite, laissant les créatifs et les développeurs dans l'expectative. Le fait que cette machine existe dans les laboratoires d'Apple est désormais quasi certain, mais cela ne garantit en rien sa commercialisation future.

En effet, les mêmes fichiers de débogage révèlent d'autres configurations pour le moins exotiques, comme un iPad mini fonctionnant sous tvOS ou des MacBook équipés de puces A15.

Ces appareils sont clairement des configurations de test, conçus pour valider des composants ou des architectures logicielles en interne. L'iMac M5 Max pourrait très bien n'être qu'un de ces prototypes, jamais destiné à voir la lumière du jour en dehors des murs de Cupertino.

Quel positionnement dans la future gamme Mac ?

Si Apple décidait de commercialiser cet appareil, son positionnement soulèverait plusieurs questions stratégiques. La présence de la puce M5 Max le placerait logiquement en dessous d'un éventuel Mac Studio qui, lui, serait probablement réservé à la configuration la plus puissante, la M5 Ultra.

Cet iMac Pro viendrait donc offrir une alternative tout-en-un face à un MacBook Pro M5 Max, avec pour principal argument de vente un écran intégré de grande taille, potentiellement doté de la technologie mini-LED.

Cependant, ce choix imposerait un tarif élevé, probablement supérieur à celui d'un MacBook Pro équivalent, dont la portabilité constitue un avantage majeur. La fuite de code est par ailleurs intéressante car elle ne mentionne aucune variante M5 Pro, suggérant une orientation résolument haut de gamme.

Elle dresse également un tableau plus large de la feuille de route d'Apple pour 2026, avec des mises à jour prévues pour les MacBook Air, Mac mini et MacBook Pro, y compris des modèles déjà envisagés avec des puces M6.

Un espoir pour les pros, une incertitude pour le marché

Le retour d'un iMac Pro est sans conteste l'un des vœux les plus chers d'une partie de la clientèle d'Apple. L'élégance d'une solution tout-en-un puissante reste un argument de poids pour de nombreux professionnels.

La découverte de ce prototype J833c est le signe le plus tangible à ce jour qu'Apple n'a pas totalement abandonné cette idée. Reste à savoir si la firme jugera cette fois le marché suffisamment mûr pour justifier la production d'une telle machine.

L'équation économique est complexe et la concurrence interne avec le couple MacBook Pro et Studio Display reste une contrainte. Seul l'avenir nous dira si ce nouvel indice constitue le véritable prélude au grand retour de l'ordinateur tout-en-un le plus puissant jamais conçu par Apple. Rendez-vous début 2026 pour savoir si ces nouvelles rumeurs se concrétisent.