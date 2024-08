Sous l'égide d'Apple Intelligence, l'intégration de l'IA générative par Apple se fera finalement dans le cadre d'iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, et non pas iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia 15.

La compatibilité est un iPhone 15 Pro au minimum pour l'iPhone, les iPad et les ordinateurs Mac avec une puce M1 ou modèle ultérieur. Initialement, l'anglais sera la langue obligatoire avec Apple Intelligence.

Par ailleurs, Apple Intelligence ne débarquera pas immédiatement en Europe à cause d'incertitudes concernant la législation DMA sur les marchés numériques. Avec la publication des derniers résultats du groupe, le patron Tim Cook a souligné que l'intention est bel et bien de lever le blocage en Europe. Des discussions en ce sens ont lieu.

Apple Intelligence sera disponible pour le Mac en Europe

Il s'avère que le blocage d'Apple Intelligence en Europe, qui est orchestré par Apple en guise de pression, ne sera en réalité pas en vigueur du côté du Mac.

Sur le réseau social X, Nils Ahrensmeier (via Numerama) a constaté dans les notes de version de la bêta de macOS Sequoia 15.1 qu'Apple ne fait pas mention de l'indisponibilité d'Apple Intelligence en Europe, contrairement aux notes de version pour la bêta d'iOS 18.1.

macOS ne fait pas partie des 24 plateformes désignées comme gatekeepers pour le DMA. Pour Apple et en matière de système d'exploitation, c'est le cas d'iOS et iPadOS.

Rappel sur Apple Intelligence

Apple Intelligence est une plateforme d'IA qui s'appuie sur les propres modèles d'IA d'Apple et la prise en compte du contexte personnel.

Un index sémantique permet d'organiser et de chercher des informations dans les applications, puis de les transmettre à des modèles d'IA générative. Apple Intelligence comprend une refonte de Siri, tandis que ChatGPT d'OpenAI (GPT-4o) est une option permettant de bénéficier d'un chatbot IA multimodal.

Hormis le traitement en local qui est la priorité, Apple a prévu une technologie Private Cloud Compute (et des serveurs équipés de puces Apple) pour des requêtes complexes nécessitant la puissance du cloud, avec l'assurance que les données ne seront jamais conservées, ni exposées.