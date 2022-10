iPad de grande taille : jusqu'à quelle diagonale ira la tablette tactile ?

| Source : The Verge

Les tablettes tactiles iPad Pro grimpent jusqu'à une diagonale de 12,9 pouces mais elles pourraient aller plus loin prochainement. Mais jusqu'à quelle taille d'écran ?

Les tablettes tactiles iPad, et surtout les modèles iPad Pro, tendent à se rapprocher d'un usage d'ordinateur portable d'appoint. Les dernières générations embarquent des processeurs Apple M1 et Apple M2, comme les MacBook et MacBook Pro, tandis que les évolutions de iPadOS ajoutent des fonctionnalités rappelant l'usage d'un PC portable.

Pour aller plus loin dans cette logique, Apple pourrait agrandir la diagonale d'écran de ses tablettes tactiles et la rapprocher de celles rencontrées sur le segment des ordinateurs portables.

Déjà des rumeurs d'iPad en 14 ou 16 pouces

L'analyste Ross Young, du cabinet DSCC, a déjà évoqué cet été un iPad Pro avec affichage 14,1 pouces mais de nouvelles rumeurs issues du site The Information anticipent désormais l'arrivée d'une tablette iPad équipée d'un affichage 16 pouces d'ici la fin de l'année 2023.

Stage Manager avec iPadOS 16

Désormais équipée d'un port USB-C, enrichie d'une fonction Stage Manager facilitant l'utilisation de plusieurs applications simultanément, avec bientôt la possibilité d'ajouter un écran supplémentaire avec iPadOS 16.2, la tablette iPad Pro brouille un peu plus les frontières entre tablette et ordinateur à chaque nouvelle génération.

L'iPad, ordinateur de demain ?

Si les formats 7 à 10 pouces sont conservés pour les tablettes multimédia en ouverture de gamme (même si l'iPad Air joue un rôle d'intermédiaire), le passage à l'écran tactile 11 pouces et 12,9 pouces pour les modèles iPad Pro a permis à Apple d'afficher de nouvelles prétentions et de faire de ses tablettes des substituts aux PC, aidés par les accessoires (stylet, dock/clavier...), tout en conservant une grande polyvalence.

L'ajout de puces puissantes permet également l'utilisation d'applications jusque-là réservées aux ordinateurs. L'ajout d'une tablette iPad 16 pouces irait aussi dans le sens de la montée en gamme observée dans les segments des iPhone et des montres connectées Apple Watch, l'augmentation associée des prix ne semblant pas faire peur au public.

Il n'est pas encore précisé si le nouveau modèle profitera d'un affichage avec rétroéclairage Mini-LED, pour le moment réservé à l'iPad Pro 12,9 pouces, voire OLED puisque cette technologie pourrait aussi trouver place dans les tablettes de la firme à la pomme.