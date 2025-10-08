Depuis la mise en œuvre d'iOS 26 le mois dernier, certains utilisateurs de la communauté Apple rencontrent un souci d'activation d'iMessage, les entravant dans l'envoi et la réception des célèbres bulles bleues via leur numéro de téléphone.

Confronté à une vague grandissante de témoignages, Apple vient de mettre en ligne un document d'assistance officiel identifiant la source du problème et, surtout, offrant une solution explicite.

Comment déterminer si ce bug iMessage vous affecte ?

Le problème est simple à repérer et se traduit par divers signes qui nuisent à l'expérience de l'application de messagerie d'Apple. Si cela vous concerne, il est probable que vous ayez observé l'un ou plusieurs de ces indicateurs :

Vos iMessages échouent constamment avec une notification « Non livré ».

échouent constamment avec une notification « ». Au lieu des bulles bleues habituelles, toutes vos conversations apparaissent sous forme de bulles vertes (SMS ou RCS).

(SMS ou RCS). Les messages que vous expédiez le sont depuis votre compte de messagerie Apple, et non pas via votre numéro de téléphone.

Apple, et non pas via votre numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone figure en double dans les paramètres de l'application Messages.



En d'autres termes, votre iPhone rencontre des difficultés pour lier correctement votre numéro de téléphone au service iMessage.

Quelle est la raison précise déterminée par Apple ?

Suite à une investigation, Apple a identifié une raison bien précise : un conflit entre deux cartes SIM, qu'elles soient physiques ou eSIM, utilisant le même numéro de téléphone. Cette situation peut survenir si vous avez récemment modifié votre téléphone ou votre fournisseur de services, et qu'une ancienne carte SIM (qu'elle soit physique ou virtuelle) est toujours inscrite comme inactive sur votre appareil, en plus de votre nouvelle carte SIM actuellement en service.



L'actualisation vers iOS 26 semble avoir engendré une ambiguïté dans le système, qui n'arrive plus à identifier la bonne SIM pour l'activation d'iMessage, ce qui est la cause de l'interruption de cette fonctionnalité.

Comment rectifier le souci de manière manuelle ?

La solution suggérée par Apple est facile à mettre en œuvre et ne demande aucune actualisation logicielle additionnelle. On doit retirer manuellement la carte SIM inactive à l'origine du conflit. Voici les étapes à suivre :



1. Accédez à la section Réglages, puis sélectionnez Données cellulaires.

2. Repérez la ligne associée à votre ancienne SIM inactive, celle-ci a le même numéro que votre SIM active.

3. Si vous avez une carte SIM physique, il vous suffit de la retirer de votre iPhone.

4. Dans le cas d'une eSIM, touchez-la et choisissez l'option « Supprimer l'eSIM ».

5. Puis, rendez-vous à nouveau dans Réglages > Messages > Envoi et réception.

6. Cliquez sur votre numéro de téléphone pour le réactiver en tant que numéro iMessage.



Ce geste simple devrait rectifier le souci tout de suite et ramener vos chères bulles bleues.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que la version 26.0.1 d'iOS résout ce problème ?

Non. L'actualisation iOS 26.0.1, lancée la semaine passée, avait pour objectif principal de rectifier des anomalies relatives au Wi-Fi et au Bluetooth. Le problème lié à l'activation d'iMessage est distinct et requiert une action manuelle de l'utilisateur pour éliminer la cause du conflit (l'ancienne SIM).

Cette erreur est-elle largement courante ?

Non, il semble s'adresser à un segment particulier d'utilisateurs : ceux qui détiennent une ancienne carte SIM (physique ou eSIM) inactive sur leur iPhone, en plus de leur carte SIM principale active portant le même numéro. Si vous disposez d'une seule carte SIM ou si vos cartes SIM portent des numéros distincts, cela ne devrait pas vous affecter.

Que faire dans le cas où la solution d'Apple ne donne pas de résultats ?

Si le souci continue après l'élimination de l'ancienne carte SIM, Apple suggère de passer par les procédures de résolution standard pour les difficultés d'activation d'iMessage : contrôler votre liaison internet (Wi-Fi et cellulaire), vous garantir que le décalage horaire est bien configuré, puis, finalement, relancer votre iPhone.