Après le remaniement esthétique majeur d'iOS 26 et son interface Liquid Glass, Apple semble avoir entendu les critiques d'utilisateurs. Les retours font état de problèmes variés, allant de la surchauffe des appareils à des bugs d'interface, en passant par une autonomie en baisse et une connectivité aléatoire.

En réponse, la prochaine version majeure du système d'exploitation pour iPhone, iOS 27, adopterait une philosophie différente, axée sur la consolidation des acquis plutôt que sur l'ajout de fonctionnalités à tout prix.

Une mise à jour de type Snow Leopard ?

Pour Bloomberg, Mark Gurman évoque une approche Snow Leopard avec iOS 27, en référence à la version de macOS (ou plutôt Mac OS X) sortie en 2009. Cette dernière avait mis de côté les nouvelles fonctionnalités pour se focaliser sur la qualité et l'optimisation du code existant.

Les équipes d'ingénieurs d'Apple " passent actuellement au crible les systèmes d'exploitation, traquant le superflu à supprimer, les bugs à éliminer et toute opportunité d'améliorer significativement les performances et la qualité globale ", écrit Mark Gurman.

Avec des bases renforcées, une perspective serait aussi de préparer le terrain pour de nouveaux appareils, comme l'iPhone pliant.

Sans oublier l'intelligence artificielle pour autant

Malgré cette priorité donnée à la stabilité, iOS 27 ne sera pas totalement dépourvu d'innovations. Apple, conscient de son retard dans la course à l'IA, aurait prévu d'y intégrer des améliorations pour ne pas se laisser distancer.

Les rumeurs évoquent notamment un agent IA dédié à la santé, qui pourrait être lié à un futur abonnement Health+, ainsi que l'expansion d'une recherche web intelligente destinée à rivaliser avec ChatGPT ou Perplexity.

Ces avancées s'ajouteraient à la refonte majeure de l'assistant Siri, attendue dès la mise à jour iOS 26.4. Un modèle Gemini de Google pourrait avoir un rôle à jouer.

D'autres ajustements à prévoir pour iOS 27

Au-delà, iOS 27 devrait apporter d'autres ajustements discrets. Mark Gurman mentionne des améliorations spécifiques pour les utilisateurs en entreprise, ainsi que le développement de fonctionnalités sur mesure pour les marchés émergents.

En outre, il est probable que l'interface Liquid Glass reçoive des optimisations pour améliorer la lisibilité et l'expérience utilisateur, dans la continuité des premières retouches déjà apparues depuis son lancement.