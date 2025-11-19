Depuis 2011, la règle était immuable : septembre rimait avec nouveaux iPhone.

Cette mécanique bien huilée pourrait s'enrayer volontairement. Apple semble vouloir redéfinir les règles du jeu en passant à deux conférences stratégiques par an, brisant ainsi le cycle unique qui dictait le tempo de toute l'industrie mobile.

À quoi ressemblerait ce nouveau calendrier ?

Le changement serait radical : l'iPhone 18 standard manquerait à l'appel en septembre 2026. À la place, la marque à la pomme réserverait le créneau automnal exclusivement à ses modèles ultra-haut de gamme (les versions Pro et Pro Max).



Les modèles plus accessibles, comme la version standard ou le futur "Air", seraient décalés au printemps suivant, créant une dynamique de sortie continue tous les six mois.

Quelle place pour l'innovation technologique ?

Ce bouleversement permettrait enfin l'introduction du premier smartphone pliant de la marque, un produit attendu depuis des années. En réservant la fenêtre de tir de septembre aux vitrines technologiques, le constructeur pourrait mettre en lumière ce nouveau format hybride (entre l'iPhone et l'iPad mini) sans qu'il soit éclipsé par le volume des ventes des modèles classiques.

Cette stratégie permettrait aussi de donner une seconde chance à l'iPhone Air, dont la deuxième mouture (prévue pour le printemps 2027) corrigerait les défauts de jeunesse grâce à une puce gravée en 2nm.

Pourquoi prendre un tel risque commercial ?

Si l'idée de renoncer au "raz-de-marée" de septembre peut sembler dangereuse pour Apple, elle est économiquement logique. Cela permettrait d'étaler les revenus sur l'année fiscale et d'éviter les "trous d'air" financiers des deuxième et troisième trimestres.

De plus, cela soulagerait une chaîne de production souvent au bord de la rupture et des équipes d'ingénieurs soumises à un "crunch" intense chaque été. C'est un pari sur la régularité plutôt que sur l'événementiel pur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Y aura-t-il un iPhone en septembre 2026 ?

Oui, mais uniquement les modèles haut de gamme. Selon les rumeurs, seuls les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et potentiellement le premier iPhone pliant seraient présentés à cette date.

Quand sortira l'iPhone 18 standard ?

Si ce nouveau calendrier est adopté, l'iPhone 18 "classique" et sa déclinaison "18e" (entrée de gamme) seraient repoussés au printemps 2027, soit environ six mois après les modèles Pro.

L'iPhone Air est-il abandonné ?

Non, au contraire. Bien que les rumeurs soient contradictoires, l'iPhone Air 2 semble bien programmé pour le printemps 2027. Il bénéficierait d'un meilleur processeur et d'améliorations techniques pour s'installer durablement dans la gamme.