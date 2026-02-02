Avec la mise à jour iOS 26.3 (actuellement en bêta), Apple lance une nouvelle fonctionnalité de confidentialité. Une limitation de la position exacte permet aux utilisateurs d'iPhone de réduire la précision des données de géolocalisation partagées avec l'opérateur mobile.

Quel est le principe de la limitation de la position exacte ?

Normalement, les réseaux cellulaires peuvent déterminer une position très fine en se basant sur les antennes relais auxquelles un appareil se connecte. Une fois activée, l'option limite les informations transmises.

Apple précise que les opérateurs ne pourront alors déterminer " qu'une position approximative, par exemple le quartier où se trouve votre appareil, plutôt qu’une position plus précise (comme une adresse postale) ".

La restriction n'affecte que les données partagées avec le réseau cellulaire, et le réglage n'a aucune incidence sur la qualité du signal ou l’expérience utilisateur. En outre, la précision des données partagées avec les services d'urgence lors d'un appel ou avec des applications telles que Localiser reste inchangée.

Pour encore peu d'appareils et de réseaux d'opérateurs

Pour l'instant, cette fonctionnalité est réservée à une sélection d'appareils récents. Sont compatibles les modèles iPhone Air, iPhone 16e et iPad Pro (M5) Wi-Fi + Cellulaire, à condition qu'ils fonctionnent avec iOS 26.3 ou une version ultérieure. L'accès à cette option dépend également de la prise en charge par les opérateurs mobiles.

La liste des opérateurs partenaires est pour le moment limitée : Telekom en Allemagne, EE et BT au Royaume-Uni, Boost Mobile aux États-Unis, ainsi que AIS et True en Thaïlande.

L'activation passe par les réglages, les données cellulaires, les options, puis un interrupteur dédié à la limitation de la position exacte. Un redémarrage peut être nécessaire.

Quelles sont les motivations d'Apple ?

Apple ne communique pas sur les raisons de sa nouvelle fonctionnalité de confidentialité. Le contexte est celui du recours de plus en plus fréquent des données des opérateurs par les forces de l'ordre. Parallèlement, les opérateurs sont des cibles pour les cybercriminels.

L'option peut aussi être perçue comme une réponse à une vulnérabilité faisant que l'appareil contribue à fournir des données précises au réseau, en dehors du contrôle des applications.