Avec la version bêta d'iOS 26.3, Apple modifie l'interaction entre l'iPhone et les accessoires tiers en Europe. Cette évolution est en lien avec le Digital Markets Act (DMA) pour garantir une interopérabilité accrue et une concurrence plus équitable sur le marché des appareils connectés.

Appairage de proximité et notifications

La principale avancée concerne l'appairage de proximité. Jusqu'à présent, connecter des écouteurs concurrents était un processus en plusieurs étapes. Avec iOS 26.3, les fabricants d'accessoires européens pourront proposer une expérience similaire à celle des AirPods.

Il suffira d'approcher l'appareil de l'iPhone pour lancer un processus de connexion simplifié en un clic. La possibilité pourra être testée sur les écouteurs, mais aussi les montres connectées et les téléviseurs.

La seconde nouveauté est le transfert des notifications. Les propriétaires de montres connectées d'autres marques qu'Apple pourront recevoir et consulter les notifications de leur iPhone directement sur leur poignet.

L'activation du transfert sur un appareil tiers désactivera les notifications sur une éventuelle Apple Watch, dans la mesure où les alertes ne peuvent être transférées qu'à un seul accessoire à la fois.

Pourquoi ces changements n'arrivent-ils que maintenant ?

Signalée par MacRumors, une telle ouverture n'est pas une initiative spontanée d'Apple, mais une conséquence du DMA en Europe. Cette législation impose aux géants de la tech, désignés comme gatekeepers (contrôleurs d'accès), de garantir que les produits et services tiers puissent accéder aux mêmes fonctionnalités que leurs propres produits.

La Commission européenne se félicite de cette mise en conformité, affirmant qu'iOS 26.3 représente " un pas de plus vers un écosystème numérique plus interconnecté au bénéfice de tous les citoyens de l'UE ".

Apple, de son côté, a exprimé des réserves, notamment sur le transfert des notifications, arguant que cela pourrait poser un problème de confidentialité en exposant le contenu des alertes à des entreprises tierces.

Dans le courant de 2026

Les développeurs peuvent d'ores et déjà tester les évolutions propres à l'Europe avec la version bêta d'iOS 26.3. Une disponibilité complète est prévue pour 2026, sachant que la version finale d'iOS 26.3 devrait être déployée à la fin du mois de janvier 2026.