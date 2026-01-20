En naviguant dans l'App Store, les propriétaires d'iPhone pourraient bientôt avoir plus de difficultés à identifier les contenus payants au premier coup d'œil. Apple teste un changement qui touche l'affichage des résultats de recherche.

Qu'est-ce qui pourrait changer dans le design ?

Actuellement, une distinction visuelle claire permet d'identifier immédiatement les zones payantes lors d'une requête. Des utilisateurs de la version iOS 26.3 (bêta) rapportent la disparition totale de l'arrière-plan bleu clair qui encadre traditionnellement les résultats sponsorisés situés en haut de liste.

Avec ce nouveau design, l'unique élément permettant de différencier une promotion d'un résultat naturel est la présence de l'étiquette " Annonce " accolée à l'icône de l'application.

Cette suppression de la teinte bleue rend l'App Store visuellement plus uniforme, mais brouille la lecture des résultats afin d'identifier rapidement des publicités.

Source image : 9to5Mac

Pourquoi cette évolution suscite-t-elle des inquiétudes ?

En rendant la publicité quasiment identique aux résultats organiques qui la suivent, Apple pourrait induire certains consommateurs en erreur, les incitant à cliquer sur le premier lien sans réaliser sa nature commerciale.

Si cette approche peut sembler préjudiciable à la transparence de l'expérience utilisateur, elle répond à une logique économique implacable.

Une intégration plus fluide et moins intrusive des annonces est susceptible d'augmenter mécaniquement le taux de clics, et par conséquent, de booster les revenus publicitaires de la division Services.

Dans la lignée de précédentes annonces

Ce changement d'interface ne survient pas par hasard et s'aligne sur les communications officielles d'Apple en décembre dernier, dont l'ajout d'espaces publicitaires supplémentaires dans les résultats de recherche.

Pour l'heure, il s'agit techniquement d'un test A/B, ce qui signifie que le design final peut encore évoluer avant un éventuel déploiement généralisé.