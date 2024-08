Apple avait présenté la série iPhone 15 le 12 septembre 2023 et, sauf évolution surprise du calendrier, on pouvait s'attendre à un lancement dans une fenêtre similaire pour la série iPhone 16.

La date du 10 septembre avait circulé ces derniers jours et la firme de Cupertino lève définitivement le suspens en annonçant la tenue d'un événement le 9 septembre 2024 à 10:00 PT (19h00 heure française), toujours du côté de l'Apple Park et du Steve Jobs Theatre.

La série iPhone 16 en vedette

Apple a choisi le slogan " It's Glowtime " comme thème de la présentation officielle avec un logo dans un halo aux multiples couleurs chatoyantes. L'événement doit dévoiler les quatre modèles de la gamme : iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, tous équipés d'une puce Apple A18 gravée en 3 nm avec suffisamment de RAM pour faire tourner l'environnement Apple Intelligence et son IA générative.

Tous les modèles devraient profiter du bouton Action qui était jusque-là réservé aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Tandis que les modèles standard devraient passer à un bloc photo de deux capteurs alignés verticalement, les versions Pro auront droit au téléobjectif périscopique apportant du zoom x5 sans perte.

L'arrivée des iPhone 16 sera sans doute précédée peu avant de la nouvelle évolution iOS 18 qui poursuivra les efforts de personnalisation de l'interface et qui ajoutera la communication satellite dans Messages lorsque les autres réseaux sont indisponibles.

Des accessoires aussi

Mais l'événement du 9 septembre sera aussi l'occasion de présenter la nouvelle série de montres connectées Apple Watch Series 10 et des évolutions des Apple Watch SE et Apple Watch Ultra.

On y espère l'arrivée de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé comme la mesure de la pression artérielle et la surveillance de l'apnée du sommeil mais cela reste à confirmer.

Enfin, on pourrait découvrir de nouveaux écouteurs sans fil AirPods 4 avec et sans réduction active de bruit, ce qui serait une première sur des modèles non Pro.