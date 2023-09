Avec l'iPad Pro, la firme californienne a poussé la diagonale de ses tablettes tactiles jusqu'à 12,9 pouces après être restée plusieurs années sur une diagonale 9,7 pouces.

C'est actuellement la dimension maximale pour ce type de produit mais il se murmure depuis plusieurs années qu'Apple explore la possibilité de concevoir des tablettes dotées d'écrans encore plus grands.

Outre l'iPad Mini du côté des tablettes tactiles compactes et les iPad et iPad Pro entre 10 et 12,9 pouces, il existerait donc de la place pour tenter de proposer des iPad avec des écrans au-delà de 13 pouces.

Une grande taille, pour quoi faire ?

Alors que ce type de produit se rapproche de plus en plus par ses caractéristiques de l'ordinateur d'appoint, impression qui devrait encore se renforcer avec le prochain dock / clavier Magic Keyboard, les tablettes iPad de grande taille pourraient occuper un segment intermédiaire entre tablette et MacBook.

iPad Pro M2 en 11 et 12,9 pouces

Les rumeurs ont évoqué le développement de tablettes dotées d'un écran de 14 pouces et même de 16 pouces ces dernières années. Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, indique dans sa newsletter Power On que la firme de Cupertino a bien envisagé cette possibilité et a été près de lancer une grande tablette tactile iPad de 14 pouces cette année mais n'a finalement pas donné suite.

Une transition OLED problématique

L'un des problèmes viendrait de la transition prévue des tablettes iPad vers des dalles OLED dont le coût pour des écrans de grande taille serait très élevé. Apple pourrait tout de même lancer un iPad Pro avec dalle OLED de 13 pouces et puce Apple M3 l'an prochain.

En l'état actuel des informations un peu disparates sur les projets d'Apple concernant ses tablettes tactiles, il semble que l'iPad 14,1 pouces ait été abandonné mais qu'une version 16 pouces soit toujours en développement, même si aucune nouvelle information à son sujet n'a émergé depuis longtemps.