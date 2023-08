Les tablettes tactiles iPad Pro, en jouant sur les tableaux du mix entre tablette et ordinateur portable d'appoint, sont porteuses de nouveautés régulières dans leur fiche technique.

La prochaine évolution sera riche en nouveautés, selon la newsletter Power On du journaliste Mark Gurman. Tout d'abord, c'est la rumeur de la migration vers un affichage OLED qui pourrait se concrétiser.

L'iPad Pro 12,9 avait inauguré un affichage mini-LED mais une transition vers l'OLED est prédite depuis longtemps par les observateurs. La technologie d'écran sera-t-elle de nouveau l'apanage du grand modèle ?

Ecran OLED et puce M3

Le journaliste ne le dit pas mais indique que deux tablettes tactiles sont prévues pour la prochaine génération : l'une avec un écran de diagonale 11 pouces et l'autre en 13 pouces (sans doute en réduisant fortement les bordures de l'affichage par rapport à l'écran 12,9 pouces du grand iPad Pro).

En principe, l'affichage OLED permettra d'obtenir des couleurs plus vives et des contrastes renforcés, ainsi qu'une reproduction des couleurs plus fidèle.

Les nouvelles tablettes tactiles iPad Pro seront embarqueront également un processeur ARM Apple M3. Ce seront pas les premiers produits de la firme à l'intégrer puisque la nouvelle puce sera d'abord lancée dans de futurs MacBook Air 13 et 15 avant la fin de l'année tandis que les iPad Pro M3 n'arriveront pas avant 2024.

Nouveau Magic Keyboard

Du côté des accessoires, il y aura du nouveau avec un clavier Magic Keyboard enfin revisité. Il fournira toujours un clavier et un trackpad pour pour transformer les iPad en ordinateur d'appoint et Mark Gurman indique que le nouveau design de l'accessoire renforcera cette impression de disposer d'un ordinateur portable.

Pour ce qui est du lancement, il faudra sans doute patienter jusqu'au printemps ou au début de l'été prochain avant de découvrir les tablettes tactiles iPad Pro revisitées et passées au M3.