Aujourd'hui, nous vous présentons une sélection de NAS (Network Attached Storage), comprenez le stockage en réseau. Ces clients légers possèdent d'un à neuf espaces (que l'on appelle "baie(s)") pour y mettre des disques durs, ou des disques flash. Ils vous donnent la possibilité de stocker vos films, photos et fichiers importants, sans pour autant surcharger votre ordinateur. Ces mini PC intègrent la fonction RAID, qui vous permet de faire le choix d'étendre votre stockage (RAID 0), de transformer vos différents volumes en un seul (RAID 1, 5 et 10) afin de mettre vos données à l'abri.

Pour imager, le RAID 5 (la meilleure façon de sauvegarder vos données) vous permet de découper chaque fichier en plusieurs parties, et imaginez que chaque partie est stockée sur un disque différent. Si l'un d'entre eux tombe en panne, vous pourrez, à travers les disques restants, reconstituer la donnée entière. Cette méthode est réalisable à partir de 3 disques dans votre NAS. Notons que si ce n'est pas spécifié, ils sont tous vendus sans disque.

Commençons par le NAS Synology DS218. Ce client léger possède un microprocesseur qui gère le RAID. Il intègre 2 disques SATA 3,5" afin de vous fournir un total de 8 To d'espace de stockage et donc d'étendre la capacité de stockage de votre ordinateur ou bien de dupliquer vos données pour les sécuriser. Deux possibilités s'offrent à vous, RAID 0 (les deux volumes s'additionnent pour n'en faire qu'un, exemple : 2 disques de 1 To font 1 volume de 2 To) ou RAID 1 (duplication des deux disques, exemple : 2 disques de 1 To donnent 1 To).

Ce NAS Synology DS218 est vendu 555,17 € au lieu de 705 € soit 21% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est prévue sous 48 heures au prix de 10 €.

