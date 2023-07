L'iPhone approche et le mois de septembre devrait voir débarquer une nouvelle série iPhone 15 qui tentera de nouveau de capitaliser sur le succès de la gamme lancée en 2007 par Steve Jobs.

Selon les premières indications, la firme de Cupertino devrait poursuivre son effort de différenciation entre les modèles standard et les versions Pro, comme cela a déjà été remarqué avec la série iPhone 14.

Selon l'agence Bloomberg, la firme californienne croit autant au succès du prochain modèle qu'en l'actuel : les prévisions de production seraient similaires avec 85 millions d'unités à fabriquer d'ici la fin de l'année.

Montée des prix prévue

Si cela peut déjà contribuer à rassurer les investisseurs, ils seront sans doute intéressés de savoir que les tarifs pourraient bien augmenter cette année. Apple avait surpris son monde en maintenant les mêmes tarifs pour l'iPhone aux Etats-Unis avec un modèle iPhone 14 Pro démarrant à 999 dollars.

Malheureusement, cette barrière est franchie depuis longtemps en Europe où les tarifs sont largement plus élevés avec un iPhone 14 standard débutant déjà à plus de 1000 € tandis que l'iPhone 14 Pro démarre à 1329 €.

Séparer toujours plus modèles standard et modèles Pro

Apple passerait donc la barre symbolique des 1000 dollars pour ses iPhone 15 Pro tandis que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus resteraient sur la même grille tarifaire, toujours d'après Bloomberg.

Il reste à voir comment cela va se traduire en Europe et quels seront les arguments pour convaincre les acheteurs de dépenser toujours plus pour ses modèles. Processeur Apple A17 Bionic gravé en 3 nm, châssis en titane plus résistant, écran quasiment sans bordures (apparemment compliqué à produire), partie photo optimisée, port USB-C plus rapide en remplacement du port Lightning seront quelques-uns des atouts des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.