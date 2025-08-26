C'est un cadeau inattendu qui se cachait dans les versions bêta d'iOS 26. Apple s'apprête à faire sauter un verrou qui bridait son écosystème de charge depuis des années. Avec cette future mise à jour, les modèles d'iPhone 16 pourront enfin bénéficier de la recharge sans fil rapide à 25W, même avec des chargeurs tiers certifiés Qi2, une vitesse jusqu'ici jalousement gardée pour ses propres accessoires MagSafe.

Qu'est-ce que cette mise à jour change concrètement ?

Jusqu'à présent, la situation était frustrante pour les utilisateurs. Pour atteindre la vitesse de charge sans fil maximale sur un iPhone, il fallait obligatoirement utiliser un chargeur MagSafe officiel d'Apple. Tous les autres chargeurs sans fil, même ceux certifiés Qi2, étaient artificiellement limités à 15W.

Avec iOS 26, cette limitation disparaît. N'importe quel chargeur compatible avec la nouvelle norme Qi 2.2 (officiellement nommée "Qi2 25W") pourra délivrer sa pleine puissance à un iPhone 16. Cela se traduit par un gain de temps considérable : une charge de 0 à 50 % en environ 30 minutes, soit une parité parfaite avec le MagSafe.

Comment cette information a-t-elle été confirmée ?

La découverte provient de l'analyse des versions bêta d'iOS 26, mais elle est surtout confirmée indirectement par les fabricants d'accessoires. Des marques comme Belkin ont déjà commencé à commercialiser de nouveaux chargeurs "Qi2 25W".

Dans leur communication, ces entreprises promettent explicitement des temps de charge de 0 à 50 % en 30 minutes pour les modèles d'iPhone 16 équipés d'iOS 26, ce qui ne laisse aucune place au doute. Apple n'a pas encore fait d'annonce officielle, mais celle-ci devrait coïncider avec la sortie de la version finale du système d'exploitation en septembre.

Quels sont les modèles d'iPhone concernés par cette nouveauté ?

Cette amélioration logicielle concernera la quasi-totalité de la gamme iPhone 16. Sont inclus :

Seul le modèle d'entrée de gamme, l'iPhone 16e, serait exclu de cette fonctionnalité. Cette ouverture préfigure également que la future gamme d'iPhone 17 sera, sans surprise, compatible dès son lancement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le standard Qi2 ?

Le Qi2 est la dernière génération du standard de recharge sans fil universel. Sa principale nouveauté, développée en collaboration avec Apple, est l'intégration d'un système d'aimants (similaire au MagSafe) qui garantit un alignement parfait entre le chargeur et le téléphone, améliorant ainsi l'efficacité et la vitesse de la charge.

Mon iPhone 15 est-il compatible avec cette charge à 25W ?

Non. Selon les informations actuelles, cette fonctionnalité est débloquée par la mise à jour iOS 26 et est spécifiquement destinée aux modèles de la gamme iPhone 16. Les modèles antérieurs resteront limités aux vitesses de charge sans fil qu'ils supportent actuellement.

Quand la mise à jour iOS 26 sera-t-elle disponible ?

La version finale et stable d'iOS 26 devrait être déployée pour tous les utilisateurs en septembre, traditionnellement dans la semaine qui suit la conférence de présentation des nouveaux iPhone 17.