Avec la gamme iPhone 15, Apple a joué la carte de la continuité en terme de design général, avec de plus ou moins subtiles modifications de détails, comme la disparition de l'encoche sur l'ensemble des modèles pour le passage au châssis titane pour les versions Pro et Pro Max ainsi que le nouveau bouton action.

Le site MacRumors affirme avoir obtenu des détails concernant les travaux en cours sur les modifications de design concernant le futur iPhone 16, notamment pour le bloc photo et les boutons latéraux.

Plusieurs prototypes de l'iPhone 16, nom de code DeLorean en interne, sont à l'étude, avec différentes options en cours d'évaluation. L'élément le plus apparent des prototypes tels que représentés par MacRumors porte sur le bloc photo arrière et le positionnement des capteurs.

Retour aux capteurs alignés

Apple reviendrait sur un style avec les deux modules alignés plutôt qu'une disposition en diagonale, soit avec les deux modules rassemblés dans un même îlot façon iPhone X, soit toujours séparés dans le style de l'iPhone 12.

Les changements porteraient également sur les boutons latéraux. Le plus récent prototype ferait ainsi appel à un bouton unique de volume mais toujours mécanique. La rumeur de retour haptique par vibration ne se concrétiserait toujours pas pour l'iPhone 16.

Le bouton action ferait son apparition sur l'ensemble de la gamme iPhone 16 et différentes tailles et positionnements sont testées. MacRumors suggère qu'il pourrait passer du mécanique au capacitif dans la prochaine gamme.

Un bouton supplémentaire en plus du bouton action

Sur l'autre tranche, Apple semble vouloir ajouter un bouton supplémentaire, dit Capture Button. Il correspondrait à un projet Nova et serait sensible à la pression mais n'apparaîtrait pas sur tous les prototypes, ce qui signifie qu'il pourrait ne pas être retenu dans la version finale de l'iPhone 16.

A l'avant, l'iPhone 16 ne changerait pas beaucoup de ses prédécesseurs avec toujours le Dynamic Island au sommet et des bordures fines pour toutes les tranches. Le port USB-C remplacera de nouveau le port Lightning.

Les rendus diffusés par MacRumors reproduisent les premiers coloris attendus, rose et jaune pâle, ainsi qu'une teinte gris sombre Midnight. Il ressort donc de ces premiers éléments que l'iPhone 16 ne devrait pas lui non plus évoluer énormément en terme de design par rapport à ses prédécesseurs, même si l'aspect du bloc photo en trahira la nouveauté.