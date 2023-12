La gamme iPhone 16 est encore loin mais ses grandes lignes se dessinent petit à petit au fil de rumeurs qui tiennent encore beaucoup de la spéculation. Apple devrait continuer à assurer une certaine différenciation entre les modèles standard et Pro tout en apportant certaines fonctionnalités à l'ensemble de la gamme.

On lui prête déjà un processeur mobile Apple A18 similaire pour tous les modèles avec une variante survitaminée pour les iPhone Pro au lieu de proposer deux générations distinctes de sa puce, comme pour les iPhone 14 et iPhone 15.

Les problèmes de surchauffe rencontrés avec les iPhone 15 Pro devraient être résolus dans la prochaine version grâce à un système de refroidissement renforcé au graphène.

Une fonction de l'iPhone 15 Pro déclinée sur les iPhone 16

Et désormais il se murmure qu'une fonction annoncée sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max se retrouvera sur l'ensemble de la gamme iPhone 16 : le bouton action.

Cet élément, qui remplace le bouton Mute présent depuis des années sur les iPhone, offre plus de liberté d'action, en créant un raccourci vers une fonctionnalité préférée.

Il offre ainsi un accès rapide à une fonction spécifique, qu'il s'agisse de lancer l'appareil photo ou d'activer des mémos vocaux, voire, avec iOS 17.2, de faciliter des traductions entre deux langues.

Le bouton action de l'iPhone 15 Pro mais en mieux

Tous les iPhone 16, standard comme Pro, devraient donc en profiter et il se murmure déjà que l'iPhone SE 4 attendu en 2025 y aura également droit, ce qui en ferait une fonction standard pour l'ensemble des modèles.

Mais le bouton action des iPhone 16 pourrait avoir deux trucs en plus : il passerait d'un bouton mécanique à un bouton capacitif et il serait sensible à la pression, permettant de déclencher différentes interactions selon la force exercée dessus.

Le site MacRumors relève que le bouton action est présent depuis les premières esquisses de l'iPhone 16 jusqu'aux prototypes ayant passé les différentes étapes de validation technique, ce qui suggère fortement qu'il restera présent dans la version finale. Tout au plus, Apple a joué sur la taille du bouton action en fonction des prototypes.