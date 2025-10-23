Alors que beaucoup la disaient à la traîne dans la course à l'IA, c'est bien son produit phare qui a remis les pendules à l'heure. Apple vient de voir son action atteindre un record historique à Wall Street, flirtant avec la barre mythique des 4 000 milliards de dollars de capitalisation.

La raison de cet emballement ? Un démarrage canon pour la gamme iPhone 17, dont les ventes surclassent celles de la génération précédente, notamment grâce à un retour en force spectaculaire sur le marché chinois.

Pourquoi un tel succès commercial pour l'iPhone 17 ?

Le carton plein est particulièrement visible sur deux marchés clés : la Chine et les États-Unis, où les ventes de la gamme iPhone 17 ont bondi de 14 % par rapport à la série iPhone 16 sur les 10 premiers jours de commercialisation, selon une étude de Counterpoint Research. La surprise vient surtout du modèle qui porte cette croissance : l'iPhone 17 de base.





En Chine, ce modèle est plébiscité pour son "excellent rapport qualité-prix". Apple a en effet réussi un coup de maître en proposant des améliorations significatives (puce plus performante, meilleur écran, stockage de base augmenté) pour un prix inchangé par rapport à son prédécesseur. Aux États-Unis, c'est l'iPhone 17 Pro Max qui tire son épingle du jeu, largement poussé par les offres des opérateurs.

Les analystes sont-ils unanimes ?

Cette tendance est confirmée par d'autres analystes. Les cabinets Omdia et IDC évoquent également une "demande robuste" et des précommandes supérieures à la génération précédente, Apple enregistrant ainsi son "meilleur troisième trimestre de tous les temps".





Chez Wedbush, l'analyste Dan Ives n'hésite pas à parler d'une "embellie notable en Chine", un marché qui freinait la croissance d'Apple depuis un an. "Clairement, Tim Cook et son équipe ont enfin trouvé la formule gagnante avec l'iPhone 17", conclut-il, tout en soulignant que le marché attend désormais des annonces fortes sur le front de l'IA.

Quelles sont les conséquences pour Apple en bourse ?

La conséquence directe de cet engouement est spectaculaire : l'action Apple a bondi de 16 % depuis le lancement du nouvel iPhone, atteignant un nouveau record historique à plus de 264 dollars. La capitalisation boursière de la firme a ainsi dépassé les 3 900 milliards de dollars, la rapprochant du club très fermé des 4 000 milliards, aux côtés de Microsoft et Nvidia.





Ce succès commercial est une bouffée d'oxygène pour Apple, qui rassure les investisseurs sur sa capacité à maintenir sa domination, une semaine avant la présentation de ses résultats trimestriels.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel modèle d'iPhone 17 se vend le mieux ?

Le succès est double. En Chine, c'est l'iPhone 17 standard qui est le plus populaire grâce à son excellent rapport qualité-prix. Aux États-Unis, le modèle le plus vendu est l'iPhone 17 Pro Max, notamment grâce aux subventions et promotions des opérateurs télécoms.

Pourquoi les ventes sont-elles si fortes en Chine ?

Le marché chinois, très sensible au prix, a particulièrement bien réagi à la stratégie d'Apple pour son iPhone 17 de base. Le téléphone offre de nettes améliorations techniques (meilleur écran, puce plus rapide, plus de stockage) pour le même prix que l'iPhone 16, ce qui est perçu comme une excellente affaire.

Apple va-t-elle atteindre les 4 000 milliards de dollars de capitalisation ?

C'est tout à fait possible. Avec son cours actuel, l'action n'est plus qu'à environ 2 % de ce cap symbolique. Si les bons résultats de l'iPhone 17 se confirment lors des prochains résultats trimestriels, la firme de Cupertino pourrait bien être la prochaine à franchir cette barre historique.