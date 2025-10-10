Apple réagit à la controverse "Scratchgate" et équipe discrètement ses supports MagSafe d’anneaux en silicone pour empêcher les traces sur les iPhone 17 Pro et iPhone Air exposés en magasin. Les clients ne sont pas concernés, selon la marque.

Pour rappel, l’iPhone 17 Pro et son petit frère Air ont été pris dans la tourmente, après la découverte de marques circulaires visibles sur les modèles d’exposition dans de nombreux magasins Apple Store.

Ces signes, d’abord assimilés à des rayures définitives, ont ravivé le souvenir d’affaires précédentes comme les "Antennagate" ou "Bendgate". Une inquiétude s’est invitée chez les futurs acquéreurs : ces appareils flambant neufs seraient-ils moins robustes qu’annoncé ?

Des supports MagSafe en cause : un transfert de matière sans gravité

Dès les premiers signalements, Apple s’est penchée sur la question et a mené sa propre enquête. Verdict : les traces visibles sont dues à un frottement entre la bague métallique des supports MagSafe, utilisés pour exposer et recharger les iPhone 17 en continu, et la surface en aluminium anodisé du téléphone.

Au fil du temps, cette friction répétée laisse des résidus métalliques sur la coque, surtout avec les modèles foncés où le contraste est plus marqué. Ce phénomène, appelé "transfert de matière", n’affecte que les appareils de démonstration, qui subissent des manipulations intensives, bien au-delà d’un usage classique. Apple précise qu’un simple nettoyage permet d’enlever la majorité de ces marques superficielles.

Une parade simple et rapide : l’anneau en silicone

Pour répondre à la polémique et rassurer ses clients, Apple a déployé discrètement une solution dans plusieurs boutiques : un anneau en silicone ajouté autour des supports MagSafe.

Cette pièce souple fait office de barrière entre le métal du chargeur et la surface du téléphone, limitant efficacement la formation de marques visibles. Ce dispositif serait déjà en cours de généralisation.

Apple confirme travailler à un remplacement complet de ses anciens supports, mais indique que cette version en silicone sera d’abord privilégiée, en attendant une évolution du design industriel.

En parallèle, des consignes ont été données en interne pour renforcer la rotation des accessoires et améliorer l’entretien des unités exposées.

Un impact réel pour les clients ?

Les clients finaux sont-ils concernés par cette controverse ? Selon Apple, non. La marque rappelle que le processus subi par ces unités d’exposition n’a rien de commun avec la vie quotidienne d’un iPhone : ceux-ci sont attachés, détachés et repositionnés des milliers de fois en quelques jours.

Les tests indépendants menés par des experts confirment d’ailleurs une excellente résistance de la génération 17 aux rayures classiques et pointent du doigt seulement une zone plus sensible autour du bloc photo.

Cependant, la marque indique poursuivre ses efforts pour éviter la moindre suspicion durable sur la robustesse de ses appareils. Les précautions prises en magasin servent aussi de message fort : Apple préfère couper court à toute interprétation négative dès qu’un doute pourrait ternir l’image de son produit phare, en ajustant sa stratégie d’affichage.

L’épisode du scratchgate semble donc être circonscrit, limité aux points de vente et rapidement pris en charge par une adaptation logistique.