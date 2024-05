Après avoir abandonné l'iPhone Mini, Apple a opté pour une réorganisation de sa gamme faisant intervenir un iPhone Plus avec un plus grand écran et une plus large capacité de batterie que le modèle standard.

Cette approche devrait être conservée pour la série iPhone 16 attendue cette année à l'automne mais cela pourrait changer avec l'arrivée de la gamme iPhone 17 en 2025.

Prêts pour un iPhone Slim ?

L'analyste Jeff Pu du cabinet d'affaires Haitong affirme que la firme de Cupertino préparererait un nouveau modèle l'an prochain en remplacement de l'iPhone Plus qui n'a jamais rencontré un grand succès.

iPhone standard et iPhone Plus

Il évoque ainsi le développement d'un iPhone 17 Slim qui prendrait la relève en jouant sur un grand affichage 6,6 pouces, un style affiné et un processeur Apple A18 ou A19 avec 8 Go de RAM.

Il proposerait à l'avant un capteur FaceTime de 24 mégapixels et à l'arrière un téléobjectif de 48 mégapixels en plus du capteur principal, également de 48 mégapixels.

En quête de la bonne formule

Apple lui conserverait un châssis aluminium, comme l'iPhone 17 standard, tandis que les versions Pro et Pro Max poursuivraient l'aventure du châssis en titane. L'analyste évoque enfin certaines évolutions cosmétiques sans les préciser, mais cela pourrait passer par une réduction du double poinçon Dynamic Island qui devrait finir par disparaître complètement dans les générations suivantes, les capteurs photo et Face ID étant alors cachés sous l'écran.

Cela reste évidemment très spéculatif mais il reste que l'iPhone Plus, tout comme l'iPhone Mini avant lui, ne fait pas recette et reste très en retrait des autres modèles au niveau des ventes. Imaginer d'autres approches jusqu'à trouver la combinaison qui fera mouche semble logique.