Apple a commencé à modifier le design de ses iPhone en abandonnant progressivement l'encoche au profit du Dynamic Island. La transformation a débuté avec les iPhone 14 Pro de 2022 mais elle devrait s'étendre à tous les modèles avec la série iPhone 15 cette année.

Le double poinçon modulaire loge le capteur photo avant pour Face Time et le capteur TrueDepth nécessaire au bon fonctionnement de la reconnaissance faciale avancée Face ID.

La rumeur veut que ce capteur spécifique passe bientôt sous l'écran et cette évolution était pressentie sur l'iPhone 16 Pro l'an prochain. Toutefois, l'analyste Ross Young du cabinet d'étude DSCC spécialisé dans les technologies d'écran suggère qu'elle ne sera en fait disponible qu'avec la série iPhone 17 Pro de 2025, suivie un an plus tard par les iPhone 17 non Pro.

Une intégration délicate

Le décalage viendrait de problèmes d'intégration du capteur nécessitant d'y travailler plus longuement. La reconnaissance faciale Face ID placée sous l'écran devrait donc prendre plus de temps que prévu mais le capteur photo resterait pour sa part toujours visible dans un poinçon.

Les capteurs sous l'écran sont soumis à des contraintes particulières, et notamment la quantité de lumière parvenant à passer à travers les différents matériaux composant l'écran.

Les technologies se sont améliorées sur ce point ces dernières années mais les capteurs photo sous écran conservent certaines faiblesses en produisant des clichés un peu vaporeux qui peuvent être corrigés en post-processing, non sans perdre beaucoup de naturel.

Tout sous écran à partir de 2027

Malgré tout, Apple pourrait finir par proposer un iPhone cachant à la fois le module Face ID et le capteur photo FaceTime sous l'écran à partir de 2027, ne laissant plus qu'une face avant lisse.

Dans le même temps, la technologie ProMotion et le rafraîchissement d'écran 120 Hz adaptatif devraient rester l'apanage des versions Pro de l'iPhone pendant quelque temps encore.

L'analyste Ross Young suggère en effet que ce n'est qu'avec l'iPhone 17 que ces technologies seront proposées sur les versions non Pro.