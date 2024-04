Si Apple souhaite rester discrète sur ses produits avant leur annonce, c'est raté pour l'iPhone 16 qui fait l'objet d'indiscrétions régulières sur ses caractéristiques comme sur son design.

Le style général ne devrait pas fondamentalement évoluer avec toujours un rectangle aux tranches droites et aux angles arrondis, un système de poinçons Dynamic Island et des boutons dédiés sur la tranche.

Quatre diagonales d'écran différentes

Les évolutions seront discrètes mais le leaker Sonny Dickson en confirme deux en particulier : l'évolution des diagonales d'écran et le style du bloc photo. Dans un cliché diffusé sur les réseau sociaux, on voit les quatre modèles de dos.

L'image confirme que les iPhone 16 et iPhone 16 Plus auront chacun une taille différente. Ils profiteront en effet d'une diagonale de 6,1 pouces et 6,7 pouces respectivement, tandis que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max basculeront vers les diagonales 6,3 pouces et 6,9 pouces, accentuant la différenciation entre les versions standard et Pro.

Bloc photo modifié pour l'iPhone 16

Vus de dos, les iPhone 16 confirment également l'évolution du bloc photo. Les deux capteurs présentés en diagonale sur l'iPhone 15 auront un alignement vertical avec la prochaine génération, dans un bloc photo réduit et le flash LED placé à côté

Les modèles Pro conserveront quant à eux un bloc carré avec trois capteurs arrangés en diagonale, similaires à ce que l'on trouve déjà sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Rendus supposés des iPhone 16 Pro / Pro Max (credit : MacRumors)

Rien n'est dit sur les évolutions des modules photo eux-mêmes ni sur la configuration interne de la prochaine série. La rumeur veut qu'Apple propose un SoC Apple A18 pour l'ensemble des modèles, avec une variation Pro pour les iPhone les plus hauts en gamme.

Equipés de iOS 18, la grande nouveauté devrait porter sur l'introduction d'un IA générative embarquée qui sera activable dans bon nombre d'applications officielles d'Apple.