L'avenir de l'ordinateur de bureau le plus cher d'Apple s'assombrit. Selon les dernières révélations de Mark Gurman de Bloomberg, la machine emblématique des professionnels de la création serait mise sur la touche.

En interne, le sentiment serait que " le Mac Studio représente désormais le présent et l'avenir de la stratégie d'Apple pour les ordinateurs de bureau professionnels ". De quoi délaisser le Mac Pro.

Pourquoi le Mac Pro a-t-il perdu sa place ?

Le déclin n'est pas soudain. Après des années de gloire, le Mac Pro a connu une histoire mouvementée, marquée par le design controversé de 2013 taxé de poubelle, et l'impossibilité d'évoluer.

La refonte de 2019 a marqué un retour aux sources, mais la transition vers les puces maison d'Apple a été tardive. L'introduction de l'architecture Apple Silicon en 2020 a totalement rebattu les cartes, offrant des performances proches du Mac Pro sur des machines bien plus compactes et accessibles.

Les conséquences de la décision d'Apple

Apple aurait annulé ses plans pour une puce M4 Ultra, qui devait équiper une nouvelle version de la tour. Par conséquent, le développement de ce nouveau modèle aurait également été abandonné.

La prochaine puce de bureau très haute performance de la firme serait la M5 Ultra, mais les plans actuels la destinerait uniquement au Mac Studio. Cela suggère donc qu'aucune mise à jour significative du Mac Pro n'est à attendre en 2026, le laissant sur une puce M2 Ultra vieillissante.

Le Mac Studio est-il le successeur officiel ?

Depuis son lancement surprise en 2022, le Mac Studio a cannibalisé le marché du Mac Pro en offrant de la puissance dans un format compact, pour un budget bien inférieur.

La situation est devenue telle que même le Mac mini haut de gamme est venu concurrencer l'entrée de gamme du Mac Pro, rendant ce dernier difficile à justifier pour la plupart des utilisateurs, à l'exception de ceux ayant des besoins d'extension PCIe très spécifiques.