Nous vous présentons, aujourd'hui, une sélection de produits en promo et bonne pour l'environnement. Commençons par le fameux Apple iPhone 12. Le téléphone de la firme à la pomme croquée, dont la renommée n'est plus à faire, possède un écran Retina de 6,1" en 2532x1170 px. Il est piloté par une puce puissante A14 Bionic avec 6 cœurs CPU et 4 cœurs GPU. Ce mobile a deux capteurs photo de 12 MP (grand-angle et ultra grand-angle) à l'arrière et un capteur photo de 12 MP à l'avant (idéal pour le FaceID). Il fonctionne sous iOS 16.

Ce smartphone reconditionné Apple iPhone 12 est vendu 495 € (-45%) dans sa version 64 Go chez Rakuten.



A noter que d'autres bonnes offres sont disponibles, toujours en reconditionné :

