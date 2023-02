Afin de vous faire économiser toujours plus, Fnac nous invite à profiter de ses meilleures offres. Commençons par ce focus en vous présentant le PC portable Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H. Cet ordinateur, axé gaming, possède un écran IPS de 16" à 165 Hz. Propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H et 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz, inutile de vous dire qu'il ne risque pas de ramer. Épaulé par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go GDDR6 de mémoire dédiée, vous aurez un rendu vidéo de haute qualité. Côté stockage, il est équipé d'un disque SSD de 512 Go. Ce PC fera tourner tous vos jeux, même votre Battle Royale préféré.

Ce PC portable Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H est vendu 1429,99 € soit 27% de remise.





D'autres PC portables sont disponibles chez Fnac à savoir :



