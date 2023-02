Les marchands nous proposent, aujourd'hui, une pléiade de bons plans. Nous allons, comme à notre habitude, vous en présenter 3.

Commençons par un produit phare de la marque à la pomme croquée, le Apple iPhone 13. Ce mobile possède un écran OLED Super Rétina XDR de 6,1" avec une encoche rétrécie. Il intègre un SoC Apple A15 Bionic accompagné de 128 Go d'espace de stockage et dispose d'un double capteur photo de 12 + 12 MP. Sa batterie permet jusqu'à 17 heures de lecture de vidéo.

Ce smartphone Apple iPhone 13 est vendu 699 € au lieu de 908,95 € soit 22% de réduction chez Rakuten.





Continuons avec le clavier gaming Cooler Master V2 CK530. Ce périphérique de milieu de gamme possède des touches mécaniques acceptant chacune 50 millions de clics, pratique pour une précision sans précédent. Il est rétroéclairé en RGB et intègre des touches multimédias ainsi que le verrou Windows. Ce clavier AZERTY est accompagné d'un repose-mains pour un confort ultime.

Ce clavier Cooler Master V2 CK530 est vendu 64,99 € au lieu de 110,48 € soit 38% de remise immédiate chez Cdiscount.





Et pour terminer ce TOP 3, nous vous présentons l'ordinateur portable Lenovo 82KB00N4FR. Ce PC portable est équipé d'un écran 15,6" FHD. Il intègre un processeur Intel Core i3-1115G4 et 8 Go de RAM. Son disque SSD de 256 Go vous promet une rapidité d'exécution importante comparée aux disques durs classiques. Le tout étant livré sous Windows 11, cet appareil vous sera très utile au quotidien tant par sa rapidité que par sa simplicité.

Ce PC portable Lenovo 82KB00N4FR est vendu 470,67 € au lieu de 819,56 € soit 43% de réduction chez Rue du commerce.







