Pour commencer, laissez-moi vous présenter le fameux OnePlus 11. Ce téléphone profite de ce qui se fait de mieux en matière de SoC avec un Snapdragon 8 Gen 2 et 8 à 16 Go de RAM LPDDR5X. Il se décline en deux versions : 128 ou 256 Go d'espace de stockage en UFS 4.0.

À l'avant, on retrouve un affichage 6,7 pouces AMOLED en définition 2K et avec rafraîchissement dynamique 120 Hz et une encoche pour le capteur photo avant de 16 mégapixels.

Il est équipé d'un bloc photo à trois capteurs, dont un module photo principal (grand-angle) de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et d'un capteur de 32 mégapixels pour un mode portrait de haute qualité. L'ensemble est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 100W SuperVOOC. Le top en matière de smartphone sachant qu'il vient tout juste d'etre proposé en vente en France.

Une incroyable promotion nous est proposée sur AliExpress par OnePlus mais uniquement du 16 février 9h au 19 février 2023 8h59. Le OnePlus 11 est ainsi affiché au tout petit prix de 659 € au lieu de 849 € prix officiel en France pour sa version 8 / 128 Go avec un coupon de 130 € à activer sur le site (en cas de problème utilisez le code de réduction FRONE130). Même chose pour la version 16 / 256 Go qui passe de 919 € prix officiel à seulement 759 € (et pour les pros des maths, le prix officiel en France du OP 11 8/128 Go est de 849 € vs 789 € affiché chez ce revendeur, et idem pour la version 16/256 Go affichée en France à 919 € vs 889 € ici d'ou le différentiel de prix quand on soustrait les 130 € ^^).

Et, cerise sur le gâteau, si ça ne suffisait déjà pas une remise supplémentaire de 40 € sera apportée aux 20 premiers acheteurs ! A noter que cette boutique est un revendeur officiel de OnePlus, avec la version européenne du OnePlus, donc pas de mauvaise surprise, et que la livraison s'effectue gratuitement depuis la France en quelques jours.

