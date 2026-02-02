Le marché des smartphones pliants, longtemps dominé par des acteurs comme Samsung, attend toujours l'arrivée d'Apple. Si les rumeurs s'accordent sur le lancement d'un premier modèle de type « livre » en 2026, de nouvelles informations suggèrent que la marque à la pomme a des ambitions bien plus larges.

La firme travaillerait en parallèle sur un second appareil, adoptant cette fois un format à clapet. Ce projet, encore à un stade précoce, dépendra du succès commercial du premier iPhone Fold attendu pour 2026 et vise à offrir une alternative axée sur la portabilité. Sa sortie n'est pas attendue avant 2027 ou 2028.

Un second format pour deux stratégies distinctes

Le premier iPhone pliant, souvent surnommé iPhone Fold, devrait s'ouvrir comme un livre pour révéler un grand écran interne d'environ 7,7 pouces. Ce format vise clairement la productivité et la consommation de médias, se positionnant comme un appareil hybride entre le smartphone et la tablette.

À l'inverse, le second projet, un potentiel iPhone Flip, adopterait un design à clapet. Une fois replié, il deviendrait un appareil compact, presque carré, facile à glisser dans une poche et s'adresserait ainsi à une clientèle privilégiant la portabilité avant tout.

Un projet confirmé mais encore incertain

Selon des sources concordantes, notamment le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, ce projet de téléphone à clapet est bien réel et fait l'objet de tests dans les laboratoires d'Apple.

La logique est simple : si le marché démontre une demande pour les deux formats chez la concurrence, il est naturel que la firme de Cupertino explore cette voie pour couvrir tous les segments.

Cependant, le projet n'en est qu'à ses balbutiements. La firme doit encore surmonter des défis techniques de taille, notamment concernant l'épaisseur de l'appareil une fois plié et l'intégration de batteries performantes dans un châssis scindé en deux, un casse-tête pour les ingénieurs.

Quel calendrier pour l'iPhone pliant à clapet ?

La commercialisation de ce second modèle n'est pas pour demain. La stratégie d'Apple serait d'attendre la réaction du marché suite au lancement de son premier iPhone Fold en 2026. Le succès de ce dernier sera un facteur décisif pour donner le feu vert définitif au modèle à clapet.

Si la demande est au rendez-vous, le développement du modèle à clapet pourrait s'accélérer. Les estimations les plus optimistes tablent sur une sortie fin 2027, mais un lancement en 2028 semble un scénario plus probable. L'avenir de la gamme pliante d'Apple reste donc suspendu aux premiers pas de son pionnier.