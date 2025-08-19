Apple aurait choisi de modifier sa stratégie de lancement pour l'iPhone 18 et d'opérer un tournant significatif pour sa gamme phare. Désormais, le géant californien délaissera son modèle de base au profit d'une meilleure valorisation de ses variantes premium, en introduisant également un premier modèle pliant.

Alors que la firme peine depuis plusieurs années à pérenniser son modèle intermédiaire (Mini / Plus et il reste à voir ce que donnera l'iPhone 17 Air), les ajustements mettent de plus en plus en avant les modèles Pro et Pro Max plus onéreux et qui pourraient être accompagnés d'un iPhone pliant au tarif encore plus élevé.

La disparition du modèle de base : un choix stratégique

Le modèle de base de l’iPhone 18 ne verra pas le jour comme prévu en 2026, selon plusieurs rapports concordants issus de l’industrie. Apple prévoit de ne commercialiser que les versions Air, Pro, Pro Max et un tout nouveau iPhone pliable.

L’entrée de gamme, habituellement très attendue, sera repoussée à 2027, une démarche qui marque une rupture avec le calendrier traditionnel du constructeur. Cette décision s’inscrit dans une logique de montée en gamme et d’incitation à l’achat des modèles les plus performants, avec l’idée sous-jacente d’accélérer la transition vers des technologies innovantes.

Une gamme repensée et l’arrivée de l'iPhone pliable

Cette réorganisation donne la priorité aux modèles haut de gamme tout en éliminant la variante Plus au bénéfice du modèle Air, plus épuré et au design marquant. L'iPhone pliant, attendu depuis plusieurs années, se positionnera comme le fleuron d’une nouvelle génération, s’inscrivant directement dans la compétition avec les smartphones alternatifs comme le Galaxy Z Flip et Fold.

À l'inverse des années précédentes, aucune sortie simultanée pour tous les modèles : la gamme sera fragmentée dans le temps, laissant aux utilisateurs le choix d’attendre le modèle d’entrée de gamme ou d’opter plus tôt pour les versions premium.

L’iPhone 17e en guise d’alternative pour 2026

Pour parer à l’absence du modèle classique en 2026, Apple mettra à disposition l’iPhone 17e dès le printemps, occupant le segment « budget ». Cette référence, déjà annoncée comme une évolution de l'iPhone 16e actuel, permet à la marque de ne pas délaisser son public à la recherche de prix plus abordables, tout en favorisant le renouvellement des gammes Pro et Air.

La stratégie est claire : dynamiser les ventes en première partie d’année et pousser les acheteurs vers l’innovation en format pliant ou vers la gamme Pro. Cette transition s’inscrit d’ailleurs dans une logique concurrentielle : Samsung maintiendra son calendrier habituel pour les Galaxy S26 et Z Fold 8, de sorte à maximiser sa présence pendant l'intervalle laissé par l’absence d’iPhone 18 classique.

Abandonner l'iPhone 18, un pari calculé

Les nouvelles orientations d’Apple pourraient transformer les choix des consommateurs et les équilibres entre les différents acteurs du secteur. En valorisant les modèles Pro et le pliable, la firme privilégie l’innovation et la performance tout en déstabilisant les traditionnelles habitudes d’achat.

D’après les analystes, cette stratégie pourrait inciter de nombreux utilisateurs à se tourner plus rapidement vers les modèles haut de gamme, réduisant l’attente autour de la sortie du modèle de base.

Cela dit, il reste à confirmer si cette démarche améliorera réellement les ventes ou si elle risque de créer une confusion chez les acheteurs. Apple mise ainsi sur l’envie de nouveauté et la montée en puissance de son écosystème, tandis que la concurrence maintient la pression avec des sorties coordonnées.

Mais il faudra aussi composer avec la grille tarifaire relevée et des modèles positionnés à plus de 1000 € (et beaucoup plus selon les configurations, tandis que l'iPhone pliant dépasserait les 2000 €), ce qui pourrait refroidir une partie du public, même si Apple sait mettre en avant ses appareils mobiles et ses gadgets au prix fort.

Abandonner l'iPhone 18 est un pari dans un marché du smartphone complexe et ayant du mal à se renouveler mais l'initiative est logique dans la mesure où les modèles Pro / Pro Max constituent déjà le gros des ventes d'iPhone chaque année, avec de belles marges à la clé.