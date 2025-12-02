Certes, il y a eu quelques fuites et du teasing, mais c'est l'officialisation en bonne et due forme du Galaxy Z TriFold par Samsung. Ce smartphone se distingue par son design à double pliage vers l'intérieur, protégeant un immense écran principal, et des performances premium.

Les principales caractéristiques techniques

Une fois déplié, le Galaxy Z TriFold révèle une dalle QXGA+ Dynamic AMOLED 2X de 10 pouces, offrant une définition de 2160 x 1584 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Fermé, il présente un écran externe de 6,5 pouces FHD+ (120 Hz). L'appareil est propulsé par une puce Snapdragon 8 Elite Mobile for Galaxy, épaulée par 16 Go de RAM.

Côté photo, il embarque un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique 3x. L'autonomie est assurée par une batterie de 5 600 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un pliable Samsung, compatible avec une charge rapide de 45 W.

Malgré sa complexité, l'appareil mesure 12,9 mm d'épaisseur une fois replié. Déplié, c'est une épaisseur de 3,9 mm.

Trois applications côte à côte et DeX

Samsung met en avant une ingénierie de pointe pour ce nouveau format. L'appareil est doté de deux charnières de tailles différentes, les Armor FlexHinge, logées dans du titane et protégées par un cadre en Advanced Armor Aluminum. L'arrière est conçu en polymère renforcé de fibres de verre et de céramique pour résister aux fissures.

La conception a pour but de permettre un usage multitâche intensif, avec la possibilité d'afficher trois applications côte à côte sur l'écran principal ou d'utiliser le mode Samsung DeX de manière autonome, transformant le smartphone en véritable station de travail portable.

Un lancement initial en Corée du Sud

Certifié IP48 (attention à la poussière) et avec connectivité Wi-Fi 7, le Galaxy Z TriFold sera lancé d'abord en Corée du Sud le 12 décembre prochain, puis sur d'autres marchés comme la Chine, Taïwan, Singapour, Émirats arabes unis et États-Unis au premier trimestre 2026.

Pour le moment, Samsung n'a pas communiqué de disponibilité pour d'autres pays. En Corée du Sud, le Galaxy Z TriFold avec 512 Go de stockage sera au prix d'environ 2 200 euros.

Il s'agit moins d'un produit de volume que d'une démonstration de force technologique face à la concurrence chinoise.