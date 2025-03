En plus d'être extrêmement fin, l'iPhone 17 Air aurait pu ne pas embarquer de port USB-C et s'appuyer uniquement sur ses connectivités sans fil et sur la charge sans fil MagSafe.

La rumeur d'un iPhone "portless" ne date pas d'hier mais elle n'est toujours pas d'actualité. L'iPhone 17 Air pouvait jouer la carte du changement total de style mais la firme de Cupertino aurait finalement renoncé pour ne pas mécontenter l'Union européenne et sa réglementation sur l'obligation de la présence d'un port USB-C dans les smartphones et les gadgets.

L'Europe impose en effet d'intégrer un port USB-C dans les petits appareils électroniques afin de pouvoir utiliser une même solution de chargement pour tous afin de réduire la pollution électronique représentée par les adaptateurs et les câbles.

Pas besoin de port USB-C si pas de charge filaire

Apple a dû abandonner son port propriétaire Ligthning pour se conformer à cette directive depuis l'iPhone 14 tandis que l'iPhone SE 2022 a été retiré du catalogue. Le plus récent iPhone 16e a été directement lancé avec un port USB-C.

Cela signifie-t-il que l'exigence du port USB-C interdit la conception d'iPhone sans port d'alimentation ? Pas forcément. En réalité, la réglementation impose l'USB-C comme port d'alimentation des équipements mais cela ne signifie pas pour autant que cette connectique est obligatoire.

Le site 9to5Mac a obtenu une clarification sur ce point de la part de la Commission européenne qui indique que si un appareil ne peut pas être rechargé en filaire, alors il n'a pas forcément besoin de disposer physiquement d'un port USB-C.

Autrement dit, un iPhone sans port pourrait très bien être commercialisé en Europe si sa recharge passe par une méthode sans fil uniquement. Mais un autre obstacle pourrait en revanche très vite être rencontré avec la problématique d'une charge sans fil propriétaire.

De la même façon que l'UE a statué sur le port USB-C comme point de recharge filaire universel, un passage en revue des techniques de charge sans fil est en cours et pourrait aboutir là encore à imposer une seule technique de charge sans fil afin d'éviter la fragmentation du marché et l'enfermement des consommateurs dans un système cloisonné obligeant à acheter des accessoires spécifiques et incompatibles avec d'autres marques.

De la charge sans fil, oui, mais pas propriétaire

Les iPhone sont actuellement compatibles avec la technologie MagSafe d'Apple assurant une charge sans fil de 25W et avec le standard Qi2 (15W) du Wireless Power Consortium (WPC) qu'elle a été la première à adopter, avant les fabricants de smarpthones Android.

La technologie MagSafe ayant été transférée au WPC (dont Apple fait partie), un iPhone sans port et doté seulement d'une recharge sans fil MagSafe ne serait pas contraire aux réglementations européennes et pourrait donc être commercialisé sur le Vieux Continent.

Cette proposition pourrait donc émerger plus tard, après les iPhone 17. Quant à l'autre anticipation, celle d'un iPhone sans aucun bouton, il va falloir patienter. Avec un bouton Action programmable et un bouton Photo en plus des touches de volume et d'alimentation, la gamme iPhone 17 fait plutôt dans la crise d'acné...