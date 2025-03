On a déjà aperçu précédemment à quoi ressemblera la prochaine gamme iPhone 17 attendue en septembre. On sait que les modèles se distngueront par des blocs photo différents, par rapport à la génération précédente et entre eux, hormis pour l'iPhone 17 standard qui conservera un double capteur vertical.

Pour les autres, iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max opteront pour un bloc photo étiré sur toute la largeur des smartphones, avec un unique capteur au dos pour le premier et un triple capteur dont un téléobjectif pour les versions Pro.

L'iPhone 17 Air avec MagSafe

Le leaker Sonny Dickson en apporte une nouvelle confirmation avec les images de maquettes détaillées qui pourront servir de moules pour des fabricants d'accessoires et qui offrent un aperçu précis des smartphones et d'une partie de leurs fonctionnalités.

Les maquettes apportent une autre précision : l'iPhone 17 Air sera lui aussi doté de la recharge sans fil magnétique MagSafe. On distingue clairement sur la maquette le cercle correspondant à cette fonction.

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 16, 2025

Il y avait un doute sur sa présence du fait du volume intérieur moindre du nouveau modèle de la gamme. Sur ces maquettes, le dispositif semble présent mais il reste difficile de savoir si c'est une supposition de leur concepteur ou une véritable confirmation.

Vu de côté, le smartphone montre également sa différence par sa plus grande finesse qui le fait paraître presque moitié moins épais que les iPhone Pro. Les tranches montrent les boutons de volume, celui d'alimentation et le fameux bouton Action qui tend donc à se répandre dans toute la gamme, et jusqu'au récent iPhone 16e.

Que de boutons sur les tranches

Mais ce ne serait pas tout puisqu'une autre touche physique est visible sur la tranche de l'ensemble des maquettes. Elle serait destinée au contrôle de l'appareil photo.

Si l'on en croit ses maquettes, cela ferait tout de même cinq boutons présents sur les deux tranches, ce qui commence à faire du monde, au risque de s'emmêler les pinceaux.

On se souviendra peut-être de la rumeur d'un iPhone sans connectique (même pas pour le port d'alimentation, remplacé par MagSafe) et sans boutons qui circulait il y a quelques années. On s'en éloigne de plus en plus et même l'iPhone 17 Air avec son espace interne plus contraint n'y ferait pas exception.