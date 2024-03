Si les ventes d'iPhone restent solides dans le monde et ont permis à Apple de devenir leader mondial en 2023, détrônant un Samsung installé en tête depuis plus d'une décennie, la situation n'est pas favorable depuis quelques trimestres sur le plus grand marché mobile du monde.

Le retour en force de Huawei en Chine affaiblit considérablement les ventes d'iPhone sur ce marché et les premières semaines de 2024 n'ont pas montré d'évolution favorable.

Le retour de Huawei coupe les ailes d'Apple

La présentation de la gamme Mate 60 par Huawei, avec son processeur mobile Kirin 9000S gravé en 7 nm malgré les restrictions imposées par les Etats-Unis a permis au fabricant chinois de créer un véritable engouement national conduisant les consommateurs à favoriser ses smartphones.

Depuis fin 2023, Apple enchaîne les chutes de ses ventes et le cabinet d'études Counterpoint Research note qu'elles ont encore baissé de 24% sur les six premières semaines de 2024 tandis que Huawei a connu au contraire une progression de 64% de ses ventes sur la même période, dans un marché mobile chinois tout de même en baisse de 7%.

La part de marché d'Apple tombe à 15,7%, plaçant l'entreprise en quatrième position. Dans le même temps Huawei passe de 9% en 2023 à 16,5% pour occuper la deuxième place.

Manque d'attractivité

Les analystes observent que les iPhone souffrent de la concurrence des modèles haut de gamme de Huawei revenu sur le devant de la scène (et qui ne compte pas en rester là en préparant une série Huawei P70) mais aussi de la guerre des prix instituée par plusieurs fabricants chinois tels que Oppo, Vivo et Xiaomi afin de maintenir leurs propres ventes.

Enfin, si l'iPhone 15 est un smartphone complet, il n'offrirait pas assez de nouveautés pour inciter les consommateurs possédant des versions plus anciennes à basculer vers les derniers modèles.

Apple tente de freiner la chute avec des promotions et des remises ponctuelles mais la situation risque de perdurer dans le contexte fragile actuel n'incitant pas les consommateurs à acheter de nouveaux smartphones.