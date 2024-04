Apple a de plus en plus de mal à maintenir ses ventes d'iPhone en Chine, son plus grand marché après les Etats-Unis, depuis le réveil de Huawei à la fin de l'année dernière.

Les ventes de son smartphones affichent de sévères reculs face à des consommateurs ayant beaucoup de choix à disposition et toujours dans un contexte de tensions géopolitiques avec les Etats-Unis qui peut les conduire à privilégier des solutions nationales.

Les iPhone toujours en difficulté en Chine

Le premier trimestre de l'année ne montre pas d'amélioration sensible avec un nouveau recul de 19% des ventes d'iPhone, constituant sa pire performance depuis 2020, rapporte l'agence Reuters.

Le marché chinois parfaitement partagé entre les différents acteurs

Apple se retrouve avec 15,7% de part de marché, à peu près au niveau de Huawei (15,5% de part de marché) qui a vu ses ventes progresser de 70% sur le début de l'année.

De leader du marché l'an dernier, Apple se voit rattrapée ou même débordée par plusieurs fabricants chinois en ce début d'année 2024, Vivo et Honor passant devant tandis que Oppo et Xiaomi talonnent avec des parts de marché de 14,6 à 15,3%.

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir multiplié les opérations séduction avec plusieurs déplacements du CEO Tim Cook en Chine, dont un spécialement pour l'ouverture d'une nouvelle boutique Apple Store à Shanghai.

Des parts de marché très resserrées

Les analystes notent ainsi que les six principaux acteurs du marché chinois ne sont séparés que par 3 points de pourcentage. Du côté d'Apple, la remontée de Huawei et le ralentissement du cycle de renouvellement font des dégâts.

Tout n'est pas désespéré pour Apple et des signes suggèrent que les ventes d'iPhone pourraient s'améliorer sur les périodes intermédiaires avant le lancement d'une nouvelle série.

Toutefois, il faudra faire avec la nouvelle offensive de Huawei qui vient de dévoiler une nouvelle gamme de smartphones Pura 70 positionnée en haut de gamme avec un focus sur la qualité photo et avec des tarifs qui en feront des concurrents aux iPhone.