La Chine est un marché stratégique pour Apple et il reste difficile de faire l'impasse sur les ventes d'iPhone et d'autres produits sur l'un des plus grands marchés au monde.

Cependant, depuis quelques mois, les ventes des smartphones d'Apple sont mises à mal par le retour en force du groupe chinois Huawei. Sa série Mate 60 marquée par la présence d'un processeur mobile Kirin 9000S gravé en 7 nm a marqué les esprits et redonné du lustre à la marque chinoise.

Tim Cook en soutien de l'ouverture de la nouvelle boutique de Shanghai

Le patron d'Apple, Tim Cook, avait déjà fait un voyage en Chine au mois d'octobre 2023 alors que le démarrage de la série iPhone 15 annoncée en septembre semblait plutôt lent dans le pays.

Quelques mois plus tard, la situation ne s'est pas arrangée et le même Tim Cook s'est fendu d'un nouveau déplacement en Chine (le troisième en un an), cette fois à l'occasion de l'ouverture d'un nouvel Apple Store à Shanghai.

Il s'y est montré tout sourire pour le lancement de la 57ème boutique d'Apple en Chine qui sera aussi le deuxième plus grand Apple Store au monde derrière celui de New York.

Déplacement studieux

C'est donc une opération séduction qui est lancée alors que les analystes ont relevé une chute des ventes d'iPhone de 24% en début d'année qui prolonge le ralentissement observé sur la fin d'année dernière.

Outre sa présence pour l'ouverture de l'Apple Store, qui n'a pas donné lieu à des déclarations à la presse, Tim Cook doit aussi rencontrer un certain nombre de fournisseurs de composants mais aussi des représentants des autorités chinoises à l'occasion du China Development Forum.

Shanghai est un point névralgique dans la stratégie d'Apple et la firme a annoncé vouloir y renforcer son centre de recherche tout en installant un nouveau laboratoire du côté de Shenzhen, haut lieu du commerce chinois.