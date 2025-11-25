La firme de Cupertino, reconnue pour sa relative immunité face aux vagues de licenciements qui secouent le secteur technologique, vient de procéder à un ajustement notable de ses effectifs. Plusieurs dizaines de postes ont été supprimés au sein de son organisation commerciale dédiée aux professionnels, aux établissements scolaires et aux administrations publiques. L'annonce, confirmée par l'entreprise, marque une rare initiative de réduction de personnel pour le géant californien, qui préfère habituellement les réorganisations internes aux coupes franches.

Quelle est l'ampleur et la nature de ces suppressions de postes ?

Les suppressions concernent spécifiquement les équipes B2B (Business to Business) et touchent des rôles clés. Parmi les employés affectés figurent des gestionnaires de comptes responsables des grands clients professionnels et publics, ainsi que le personnel des "centres de briefing". Ces espaces sont stratégiques, car c'est là qu'Apple organise des démonstrations de produits et des réunions décisives avec ses partenaires institutionnels majeurs. Bien que le chiffre exact n'ait pas été communiqué, des sources internes parlent de plusieurs dizaines de postes impactés. Ce licenciement ciblé tranche radicalement avec les coupes massives opérées par d'autres géants comme Amazon ou Meta.

Comment Apple justifie-t-elle cette décision ?

Officiellement, la direction présente cette réorganisation comme une démarche visant à "rationaliser" et "simplifier" sa force de vente pour optimiser le service client. Dans une déclaration, un porte-parole a expliqué : « Afin de toucher un plus grand nombre de clients, nous procédons à quelques changements au sein de notre équipe commerciale, ce qui concerne un petit nombre de postes. » La firme de Cupertino insiste sur le fait qu'elle continue de recruter activement. Les employés concernés ont d'ailleurs jusqu'au 20 janvier pour postuler à d'autres postes disponibles au sein du groupe, avant que leur départ ne devienne définitif, moyennant une indemnité de départ.

Quelle stratégie se cache derrière cette réorganisation ?

En interne, la perception est sensiblement différente. De nombreux salariés touchés estiment que cette décision dissimule une réorientation stratégique plus profonde. L'objectif serait de transférer une part croissante des ventes B2B vers le réseau de revendeurs et distributeurs tiers. De nombreuses organisations et entreprises préfèrent en effet traiter avec ces intermédiaires pour des raisons logistiques et de support spécialisé. Pour Apple, déléguer ces ventes permettrait de réduire significativement les coûts internes, notamment la masse salariale directe associée à ces équipes commerciales. Il s'agirait donc moins d'une simple suppression de doublons que d'une optimisation financière discrète.