Pour sa génération de puces M3, Apple avait présenté les processeurs M3, M3 Pro et M3 Max mais semblait avoir fait l'impasse sur la variante M3 Ultra. La firme est déjà passée à la génération Apple M4 et équipe ses appareils électroniques avec cette puce à la gravure optimisée.

Tout en continuant d'étoffer la gamme M4 sur ses MacBook, elle vient d'officialiser la puce Apple M3 Ultra présentée comme "la plus performante qu'elle ait jamais conçue". Comme la génération précédente, elle est constituée de la réunion de deux puces Apple M3 Max fonctionnant à l'unisson grâce à un lien d'interconnexion de 2,5 To/s de bande passante et la technologie de packaging Apple UltraFusion.

Apple M3 Ultra, surpuissant mais aussi très efficient

Cela donne un gros ensemble de 184 milliards de transistors gravés en 3 nm qui se retrouveront dans le nouveau Mac Studio, également annoncé à cette occasion. Apple annonce une configuration reposant sur un CPU de 32 coeurs ARM (24 coeurs puissants et 8 coeurs "à haute efficacité énergétique", d'un puissant GPU comptant jusqu'à 80 coeurs (aux performances doublées par rapport au M2 Ultra) et d'un Neural Engine au nombre de coeurs doublés, passant à 32 unités.

L'ensemble gère l'interface Thunderbolt 5 assurant des vitesses de transfert jusqu'à 120 Gbps et s'accompagne d'une mémoire unifiée pouvant aller jusqu'à 512 Go, quantité "qui dépasse largement celle disponible sur les cartes graphiques de stations de travail les plus avancées à l'heure actuelle".

La firme de Cupertino indique que la puce M3 Ultra est taillée pour l'IA avec sa faramineuse quantité de mémoire et ses 800 Go/s de bande passante, permettant de faire tourner des LLM (Large Language Models) de plus de 600 milliards de paramètres.

Côté puissance créative, la nouvelle puce Apple M3 peut gérer jusqu'à 22 flux de vidéo ProRes 422 8K et prendre en charge l'équivalent de 8 écran Pro Display HDR, soit un total de 160 millions de pixels.

Nouveau Mac Studio en deux saveurs : M4 Max ou M3 Ultra

Ce processeur Apple M3 Ultra est proposé dans le nouveau Mac Studio, aux côtés d'une version avec puce M4 Max (jusqu'à 16 coeurs CPU / 40 coeurs GPU / 16 coeurs Neural Engine). Il démarre avec 96 Go de mémoire unifiée, mais pouvant donc grimper jusqu'à 512 Go et avec jusqu'à 16 To de stockage SSD.

Côté capacités graphiques, ce modèle offre une capacité de traitement 2,6 fois plus rapide que le Mac Studio avec puce M1 Ultra mais il sera particulièrement adapté pour l'environnement Apple Intelligence.

Il sera ainsi possible d'écrire ou prononcer des requêtes via Siri ou ChatGPT pour obtenir des réponses à toutes les questions et exprimer sa créativité grâce aux outils IA présents dans les applications.

Le nouveau Mac Studio tourne sous macOS Sequoia avec toutes les facilités pour échanger des documents entre Mac et iPhone par simple glisser-déposer et ses capacités pourront être sublimés avec le moniteur Studio Display.

Le nouveau Mac Studio peut être précommandé dès à présent sur le site d'Apple, avec une commercialisation prévue à partir du 12 mars 2025, pour un tarif démarrant à 2499 € en version M4 Max...ou 4999 € pour le modèle avec puce M3 Ultra, la version ultime avec configuration processeur complète, 512 Go de mémoire et 16 To de stockage dépassant les 17 500 €.