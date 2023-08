Si la firme de Cupertino n'a pas dévoilé la génération de puces Apple M3 lors de l'événement WWDC 2023 du mois de juin, laissant les nouveaux produits annoncés avec des puces M2 et dérivées, la nouvelle famille se prépare et va profiter de la meilleure finesse de gravure disponible.

On parle ici de la gravure en 3 nm du fondeur taiwanais TSMC avec lequel Apple est étroitement liée et peut se permettre d'en réserver la quasi-totalité des capacités. Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que les premiers Mac avec puce Apple M3 pourraient être annoncés dès le mois d'octobre 2023.

Il s'agira sans doute de nouveau du MacBook Air (13 et 15) et du MacBook Pro 13. Pour les puces Apple M3 Pro et M3 Max des MacBook Pro 14 et 16, il faudra logiquement attendre 2024 et le journaliste n'exclut pas l'arrivée d'une puce ultime Apple M3 Ultra avant la fin de l'année prochaine.

Une gamme désormais bien établie

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman détaille les caractéristiques des différents processeurs ARM de la stratégie Apple Silicon. La puce Apple M3 disposera ainsi toujours de 8 coeurs CPU (en configuration 4 + 4) et 10 coeurs GPU avec les avantages de la gravure plus fine en matière de performances et de baisse de la consommation d'énergie.

Le processeur Apple M3 Pro sera proposé en deux configurations : 12 coeurs CPU (6 + 6) et 18 coeurs GPU ou bien en 14 coeurs CPU (8 + 6) et 20 coeurs GPU.

La variante Apple M3 Max aura aussi deux configurations possibles : 16 coeurs CPU (12 + 4) et 32 coeurs GPU ou bien 16 coeurs CPU (12 + 4) et 40 coeurs GPU.

Apple M2 Ultra, jusqu'à 24 coeurs CPU et 76 coeurs GPU

Enfin, les produits d'exception Mac Studio et Mac Pro auront droit à un processeur Apple M3 Ultra survitaminé avec 32 coeurs CPU (24 + 8) et 64 coeurs GPU ou bien en 32 coeurs CPU (24 + 8) et 80 coeurs GPU, poussant les caractéristiques plus loin par rapport à l'actuel Apple M2 Ultra.

Encore un coup d'avance sur les processeurs mobiles

La configuration mémoire des MacBook Pro pourrait également connaître de nouvelles options avec le choix d'intégrer 36 ou 48 Go de RAM, en plus des propositions existantes.

2024 pourrait donc être l'année de la génération Apple M3, suivant un cycle de deux ans permettant d'étaler les lancements des variantes des processeurs ARM et les produits auxquels ils sont liés.

Apple aura sans doute un temps d'avance sur les processeurs ARM pour smartphones (avec l'Apple A17 Bionic des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max) et ordinateurs gravés en 3 nm et il faudra attendre la fin de l'année pour les premières annonces similaires côté Android, notamment chez Qualcomm et MediaTek, avec un déploiement l'an prochain.