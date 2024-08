Apple avait créé la surprise en dévoilant lors d'un événement Scary Fast le 30 octobre dernier sa puce M3 avec pour la première fois une gravure en 3 nmn ce qui avait permis de lancer de nouveaux MacBook Pro.

Cela avait relancé un cycle de renouvellement de ses produits qui s'est poursuivi en mai...à côté de l'annonce d'une puce Apple M4 dévoilée seulement quelques mois plus tard et également gravée en 3 nm mais selon un processus optimisé.

Pour ce nouveau processeur, la firme de Cupertino n'a annoncé en équiper dans un premier temps que de nouvelles tablettes iPad Pro. On attend donc désormais les premiers Mac et MacBook dotés d'une puce M4 et la rumeur veut que certains de ces appareils commencent à arriver avant la fin de l'année.

Des MacBook Pro M4 d'abord, les MacBook Air ensuite

Après les iPhone 16 attendus en septembre, Apple pourrait en effet faire des annonces durant un événement organisé sur le mois d'octobre ou de novembre pour répandre la puce M4 dans ses différentes catégories de produits.

Les plus attendus sont sans doute les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces Apple M4, M4 Pro et M4 Max qui arriveraient ainsi un an après la génération précédente.

La gamme pourrait être ainsi complètement remise au goût du jour avec des performances renforcées et l'apport de macOS 15 Sequoia qui apportera également l'environnement d'intelligence artificielle générative Apple Intelligence.

Et, bonne nouvelle, l'environnement IA d'Apple sera directement disponible sur les MacBook en Europe, contrairement aux iPhone sous iOS 18 qui devront patienter dans un premier temps.

Entre l'IA générative présente un peu partout dans macOS, les nouvelles fonctionnalités de Sequoia en termes de personnalisation et de sécurité, que l'on pourra compléter avec un VPN pour Mac, et peut-être un début de redesign pour affiner les appareils, autant dire que les futurs MacBook Pro sont attendus de pied ferme.

Pour ce qui est des MacBook Air, il faudra être plus patient. Après tout, les MacBook Air 13 et 15 pouces en version M3 ne datent que du mois de mai et Apple devrait logiquement repousser le lancement des versions M4 à début 2025 au mieux.

Le Mac Mini M4 dès cette année, les monstres de puissance plus tard

La puce Apple M4 pourrait en outre se retrouver dès cette année dans une gamme d'ordinateurs Mac et dans un Mac Mini M4 / M4 Pro qui profitera d'une refonte importante de son design, qui n'avait plus évolué depuis des années.

On pourrait alors profiter d'un mini ordinateur à peine plus encombrant qu'un boîtier Apple TV mais avec des capacités largement renforcées et l'apport d'Apple Intelligence. Et cela pourrait arriver avant la fin de l'année.

Pour rester cohérent avec la stratégie Apple Silicon qui place des puces ARM dans tous ses produits, Apple devrait aussi faire migrer le Mac Studio et le Mac Pro (toujours en puces Apple M2 Ultra actuellement) vers des solutions Apple M4, et notamment les puces Apple M4 Ultra qui représenteront le summum de la série, avec toujours une certaine modularité dans les nombres de coeurs du CPU et du GPU.

Mais il faudra sans doute attendre le second semestre 2025 pour les voir débarquer sur le marché et à des tarifs forcément conséquents étant donné les usages prévus de créativité en très haute qualité. D'ici, on aura peut-être déjà commencé à entendre parler d'une puce Apple M5...