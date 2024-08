Le Mac Mini fait son petit bonhomme de chemin dans le catalogue d'Apple et a comme les autres produits de la marque basculé vers un processeur ARM, d'abord M1 puis M2 et M2 Pro.

Il n'y a pas eu de transition annoncée vers la puce Apple M3...pour mieux profiter du nouveau processeur Apple M4 gravé pour la première fois en 3 nm chez TSMC. Le Mac Mini ferait en effet partie des appareils mis à jour prochainement, vraisemblablement avant la fin de l'année.

Nouvelle puce, nouveau design

Mais l'intégration de la nouvelle puce vedette ne sera pas la seule nouveauté. Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que le petit Mac aura droit à une refonte de son design pour le rendre encore plus compact.

Il ne serait ainsi guère plus grand qu'un boîtier Apple TV, juste un peu plus haut, et sera doté d'au moins 3 ports USB-C, d'un connecteur HMDI et d'un port d'alimentation.

Le prochain Mac Mini sera-t-il presque aussi compact que l'Apple TV ?

Apple n'a pas beaucoup modifié le design du Mac Mini depuis plus de dix ans et le passage à la puce M4 sera donc l'occasion de renouveler le style en profitant d'un affinement du form factor permis par le passage à l'architecture ARM.

Le nouveau Mac Mini pour la fin d'année ?

Comme précédemment, le Mac Mini devrait être proposé avec les puces Apple M4 et Apple M4 Pro et son programme d'usage devrait rester le même en tant que système compact auquel on pourra relier plusieurs moniteurs.

Cette refonte conduira-t-elle à une modification de la grille tarifaire ? il n'y a pas d'informations sur l'évolution des prix pour le moment. Le Mac Mini M4 ferait donc partie des annonces de fin d'année avec les MacBook Pro M4 et un nouvel iMac M4.

Pour les MacBook Air 13 et 15 avec puce M4, il faudra sans doute attendre 2025, les versions avec processeur M3 n'ayant été annoncées qu'en mars dernier. De même, les Mac Studio M4 et Mac Pro M4 arriveront potentiellement dans le courant de l'année prochaine.