Après le SoC Apple A17 Pro des iPhone, le processeur ARM Apple M3 a assuré une bascule vers la gravure en 3 nm du fondeur TSMC pour gagner en efficacité. Lancée à la fin du mois d'octobre 2023, elle a permis de renouveler d'abord les MacBook Pro puis début 2024 les MacBook Air.

Le passage d'une génération à l'autre de processeur tend à se raccourcir en passant de 2 ans à 1 an et demi...et peut-être désormais 1 an. Le journaliste Mark Gurman oeuvrant à Bloomberg affirme en effet que le lancement de la puce Apple M4 sera jouera dès la fin de cette année.

Outre les MacBook Pro et MacBook Air, le processeur Apple M4 assurera un renouvellement d'un certain nombre d'équipements : Mac Mini, Mac Studio et Mac Pro.

Trois variantes pour Apple M4

La firme se préparerait déjà à la mise en production du nouveau processeur qui conservera une gravure en 3 nm mais selon un procédé légèrement optimisé. Au-delà des améliorations de performances, la nouveauté se jouera vraisemblablement sur la montée en puissance du NPU (Neural Processing Unit), la puce de traitement des tâches d'intelligence artificielle qui devrait disposer de plus de coeurs pour gérer une IA générative embarquée (qui pourrait être l'IA Gemini de Google en attendant une solution maison).

La puce Apple M4 sera proposée en trois variantes dont on ne connaît que les noms de code : Donan (Apple M4 standard) pour les MacBook Air et Mac Mini, Brava (Apple M4 Pro / Max) pour les MacBook Pro et Hidra pour le Mac Pro et qui pourrait ainsi correspondre à une puce Apple M4 Ultra.

Des lancements échelonnés sur fin 2024 et 2025

Le lancement fin 2024 permettra de voir arriver de nouveaux MacBook Pro M4, un iMac M4 et un Mac Mini M4. Le début de l'année 2025 fera émerger les MacBook Air M4, suivis vers mi-2025 par un Mac Studio renouvelé puis un Mac Pro en fin d'année prochaine.

En accélérant légèrement son calendrier, Apple veut sans doute s'épargner un nouveau trou d'air dans ses ventes de Mac / MacBook comme la firme l'a connu au second semestre 2023, ce qui l'avait déjà obligée à précipiter le l'officialisation de la puce Apple M3.